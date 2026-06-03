La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, inauguró la renovación del embarcadero de Cuemanco en Xochimilco a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Clara Brugada cortó el listón de flores para la inauguración del embarcadero renovado de Cuemanco, tras 6 meses de trabajos.

Asimismo, se develó la placa conmemorativa de esta renovación, con la que se reconoce el espacio como patrimonio cultural y natural de la humanidad.

Clara Brugada: CDMX invirtió 90 millones de pesos en embarcadero renovado de Cuemanco

La jefa de gobierno Clara Brugada compartió que con la renovación del embarcadero de Cuemanco en Xochimilco, se marca el inicio de la recuperación de la Ciudad Lacustre y del bosque de agua.

Asimismo, resaltó que las obras para el embarcadero renovado de Cuemanco tuvieron una inversión de 90 millones de pesos, en el marco del Mundial 2026.

“Aquí en Cuemanco se invirtieron 90 millones de pesos, una cifra histórica que no se había hecho una inversión pública así en mucho tiempo” Clara Brugada

Recordó que hay más de 200 km de red de canales que deben ser cuidados y conservados, pues son clave para la sostenibilidad hídrica de la CDMX.

Además, reiteró que en Xochimilco habitan 844 especies de flora y fauna, “incluyendo muchas endémicas alrededor de 25 millones de metros cuadrados de área natural protegida”.

Clara Brugada resaltó que las obras en Cuemanco benefician a:

más de 200 mil familias

216 trajineras

más de medio millón de visitantes

Cabe señalar que el gobierno de la CDMX también renueva el embarcadero de Nativitas en el que se invirtieron 84 millones de pesos, con una inversión total de 174 millones de pesos.

Embarcadero renovado de Cuemanco es inaugurado rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada acudió a la inauguración del embarcadero renovado de Cuemanco en Xochimilco, en el que participaron remeros, representantes de embarcaderos y locatarios, así como vecinos de la alcaldía.

Erubiel Aguilar Tejeda, presidente de la Mesa Directiva del Mercado de Artesanías de Cuemanco, aseguró que se trata de “un día muy especial” ya que este nuevo embarcadero representa el sustento de cientos de personas.

Asimismo, agradeció en nombre de la Asociación de Trajineras del embarcadero Cuemanco a Clara Brugada por brindar esta “obra monumental” que será visitada por miles de turistas durante el Mundial 2026.

Por su parte, Circe Camacho Bastida, alcaldesa de Xochimilco celebró que “se logró” entregar la obra gracias al compromiso de Clara Brugada y los trabajos de los vecinos y locatarios.

“Esto es lo mínimo que Xochimilco y su gente se merecen” Circe Camacho Bastida

Por otra parte, hizo el compromiso de mantener el embarcadero renovado de Cuemanco tal como se les entregó para que la economía local mejore.

Además, aseguró que es el resultado de que sumando esfuerzo y trabajando de manera conjunta “se logran cosas más grandes”.