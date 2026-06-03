El Día de Muertos se adelantará este año en la Ciudad de México (CDMX) como parte de las celebraciones del Mundial 2026, con un desfile especial y más de mil actividades culturales, deportivas y artísticas que se realizarán.

Clara Brugada junto con la Secretaría de Cultura capitalina anunció un amplio programa que incluirá más de mil actividades entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 para recibir a visitantes nacionales e internacionales durante la justa mundialista.

Entre las actividades más destacadas se encuentran:

El intento por establecer el récord de la ola humana más grande del mundo en Paseo de la Reforma.

Un Festival de Día de Muertos en junio dedicado a las grandes leyendas del fútbol.

Espectáculos de videomapping en el Jardín Flotante de Tlalpan.

La realización de 18 Festivales Futboleros en distintos puntos de la ciudad.

Además, se desarrollarán diversas actividades recreativas y culturales para que los capitalinos disfruten del ambiente mundialista durante el verano de 2026.

¿Cuándo será el desfile de Día de Muertos por el Mundial 2026 en la CDMX?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el próximo sábado 13 de junio se llevará a cabo el Gran Desfile Mundialista, con el que arrancarán oficialmente las actividades culturales vinculadas al Mundial 2026.

El recorrido comenzará a las 13:00 horas y partirá de la Glorieta de la Diana Cazadora con destino al Monumento a la Revolución.

Las calles de la CDMX se llenarán de expresiones de la cultura mexicana, referencias al juego de pelota prehispánico y homenajes a los Mundiales en los que México ha sido protagonista.

El desfile contará con:

Seis globos monumentales.

Diez carros alegóricos.

Bandas musicales.

Diez comparsas.

Más de mil 600 participantes.

Un contingente de 50 danzantes prehispánicos.

Un carro alegórico con una ofrenda de Día de Muertos dedicada a leyendas del fútbol.

Una comparsa integrada por 50 catrinas.

Un carro alegórico inspirado en Xochimilco.

Una trajinera gigante rodante acompañada por ocho comparsas de pueblos originarios de la CDMX, con charros, chinelos y alebrijes monumentales.

Un carro alegórico dedicado al Mundial México 70.

Otro en reconocimiento al Mundial Femenil de 1971.

Un homenaje especial al Mundial México 86.

Familias podrán ver los partidos del Mundial 2026 en 18 Festivales Futboleros

Como parte de las celebraciones, las familias podrán seguir los encuentros del Mundial 2026 en 18 Festivales Futboleros distribuidos por toda la CDMX, del 11 de junio al 19 de julio.

Estos espacios ofrecerán transmisiones de los partidos y una amplia programación artística y cultural que incluirá:

58 DJs y sonideros.

22 ballets folclóricos.

47 grupos de danza tradicional latinoamericana.

28 agrupaciones de danza tradicional europea.

16 compañías de danza tradicional asiática.

37 agrupaciones de danza tradicional africana.

63 grupos musicales.

Entre los artistas y agrupaciones confirmados destacan: