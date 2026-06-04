Secretaría de Cultura presenta agenda cultural para el Mundial 2026

Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura presentó durante la mañanera del pueblo la agenda cultural para el Mundial 2026.
Agenda cultural para el Mundial 2026 que forma parte del programa “Mundial Social” y que tuvo una inversión pública de 400 millones de pesos para el mantenimiento de zonas arqueológicas y museos emblemáticos del país.
Y por lo que la agenda cultural para el Mundial 2026 tendrá recorridos y programas especiales para resaltar el mexicanismos, además de horarios extendidos hasta las 7:00 de la noche para los visitantes locales y extranjeros.
Esta es la agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura
En el marco del Mundial 2026, la Secretaría de Cultura precisó que sus actividades culturales se desarrollarán en:
- 2 Noches de Museos en 17 recintos
- 41 Actividades en el Jardín Escénico
- 30 Rutas del conocimiento arqueológico
- 57 Exposiciones temporales en 29 recintos
- 3 Experiencias de amaneceres arqueológicos
- 3 Rutas del muralismo mexicano
- 11 Travesías arqueológicas en 6 entidades
- 34 Actividades alusivas al Juego de Pelota
Agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura en las que Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura resaltó sobre todo las Rutas por el Muralismo, Mexicano, el Programa de Exposiciones y los Recorridos Arqueológicos.
Rutas por el Muralismo Mexicano: agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura
En la agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura, la Rutas por el Muralismo Mexicano se dividirá en 3 vertientes:
- Ruta Genealogía del Muralismo - Los orígenes de un arte nacional en:
- Antiguo Colegio de San Ildefonso
- Museo Vivo del Muralismo
- Museo del Palacio de Bellas Artes
- Ruta Epopeya del Muralismo - El pueblo como protagonista de la historia
- Museo Mural Diego Rivera
- Museo del Palacio de Bellas Artes
- Mercado Abelardo L. Rodríguez
- Siqueiros total - Un arte radical experimental y colectivo
- Sala de Arte Público Siqueiros
- Polyforum Cultural Siqueiros
Programa de Exposiciones: agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura
La Secretaría de Cultura resaltó 6 museo en su Programa de Exposiciones para la agenda cultural para el Mundial 2026 en los siguientes recintos:
- Museo de Arte Moderno
- Redes y trayectorias del arte mexicano en la Colección del MAM, 1910 - 1960
- Museo Tamayo
- Tamayo Horizontes
- Museo del Palacio de Bellas Artes
- AztLÁn, túnel del tiempo
- Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma
- Museo Nacional de Arte
- México: Ruta y destino
- Museo del Templo Mayor
- El ritual del juego de pelota en Tenochtitlán
- Museo Nacional de Historia
- Exposición México ante el mundo: 1930, año del primer Campeonato Mundial de Fútbol
Recorridos arqueológicos: agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura
En la agenda cultural para el Mundial 2026, la Secretaría de Cultura también presentes los Recorridos arqueológicos con experiencia, travesías y demostraciones de Juego de Pelota:
- Travesías - Visitas guiadas, recorridos temáticos
- Cantona, Puebla
- Xobrelico, Morelos
- Guachimontones, Jalisco
- Boca de Potrerillos, Nuevo León
- Experiencias - Estancias para apreciar la arquitectura
- Amanecer en Xochicalco
- Amanecer en Tula
- Atardecer en Cuicuilco
- Demostraciones de Juego de Pelota - Riqueza simbólica y comunitaria ancestral
- Museo Nacional
- Cuicuilco
- Tlatelolco