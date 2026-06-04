Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura presentó durante la mañanera del pueblo la agenda cultural para el Mundial 2026.

Agenda cultural para el Mundial 2026 que forma parte del programa “Mundial Social” y que tuvo una inversión pública de 400 millones de pesos para el mantenimiento de zonas arqueológicas y museos emblemáticos del país.

Y por lo que la agenda cultural para el Mundial 2026 tendrá recorridos y programas especiales para resaltar el mexicanismos, además de horarios extendidos hasta las 7:00 de la noche para los visitantes locales y extranjeros.

Esta es la agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura

En el marco del Mundial 2026, la Secretaría de Cultura precisó que sus actividades culturales se desarrollarán en:

2 Noches de Museos en 17 recintos

41 Actividades en el Jardín Escénico

30 Rutas del conocimiento arqueológico

57 Exposiciones temporales en 29 recintos

3 Experiencias de amaneceres arqueológicos

3 Rutas del muralismo mexicano

11 Travesías arqueológicas en 6 entidades

34 Actividades alusivas al Juego de Pelota

Agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura en las que Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura resaltó sobre todo las Rutas por el Muralismo, Mexicano, el Programa de Exposiciones y los Recorridos Arqueológicos.

Secretaría de Cultura presenta agenda cultural para el Mundial 2026 (Especial )

Rutas por el Muralismo Mexicano: agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura

En la agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura, la Rutas por el Muralismo Mexicano se dividirá en 3 vertientes:

Ruta Genealogía del Muralismo - Los orígenes de un arte nacional en:

Antiguo Colegio de San Ildefonso Museo Vivo del Muralismo Museo del Palacio de Bellas Artes

Ruta Epopeya del Muralismo - El pueblo como protagonista de la historia

Museo Mural Diego Rivera Museo del Palacio de Bellas Artes Mercado Abelardo L. Rodríguez

Siqueiros total - Un arte radical experimental y colectivo

Sala de Arte Público Siqueiros Polyforum Cultural Siqueiros

Secretaría de Cultura presenta agenda cultural para el Mundial 2026 (Especial )

Programa de Exposiciones: agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura resaltó 6 museo en su Programa de Exposiciones para la agenda cultural para el Mundial 2026 en los siguientes recintos:

Museo de Arte Moderno

Redes y trayectorias del arte mexicano en la Colección del MAM, 1910 - 1960

Museo Tamayo

Tamayo Horizontes

Museo del Palacio de Bellas Artes

AztLÁn, túnel del tiempo Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma

Museo Nacional de Arte

México: Ruta y destino

Museo del Templo Mayor

El ritual del juego de pelota en Tenochtitlán

Museo Nacional de Historia

Exposición México ante el mundo: 1930, año del primer Campeonato Mundial de Fútbol

Secretaría de Cultura presenta agenda cultural para el Mundial 2026 (Especial )

Recorridos arqueológicos: agenda cultural para el Mundial 2026 de la Secretaría de Cultura

En la agenda cultural para el Mundial 2026, la Secretaría de Cultura también presentes los Recorridos arqueológicos con experiencia, travesías y demostraciones de Juego de Pelota:

Travesías - Visitas guiadas, recorridos temáticos

Cantona, Puebla Xobrelico, Morelos Guachimontones, Jalisco Boca de Potrerillos, Nuevo León

Experiencias - Estancias para apreciar la arquitectura

Amanecer en Xochicalco Amanecer en Tula Atardecer en Cuicuilco

Demostraciones de Juego de Pelota - Riqueza simbólica y comunitaria ancestral

Museo Nacional Cuicuilco Tlatelolco