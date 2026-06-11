La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los quioscos “México Contigo”, puntos de atención para miles de visitantes nacionales e internacionales que llegarán al país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Acompañada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este 11 de junio, Rodríguez Zamora destacó esta iniciativa de México Contigo reflejan la hospitalidad mexicana rumbo Mundial 2026.

Los módulos de México Contigo ofrecerán:

Orientación

Agenda Cultural

Información turística

Apoyo en caso de pérdida de documentos

Atención migratoria

Asistencia en movilidad

Presentan Mexico Contigo rumbo al Mundial 2026 (@josefinarodzam / X )

Presentan quioscos de apoyo turístico para el Mundial 2026 de México Contigo

Además de los quioscos, se activarán otras herramientas como la app “México Invita”, que funciona como un atlas turístico completo con información de los 32 estados y las sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los visitantes podrán consultar hoteles, reservar paquetes en Tren Maya o Hotel Mexicana, y descubrir eventos gastronómicos como “México de Mis Sabores” en Campo Marte, “Itacate” y “Cocina de Humo”.

Asimismo, más de 2 mil 300 jóvenes “Construyendo el Futuro” atenderán los quioscos, junto con un centro de atención 24/7, pues el objetivo es resolver cualquier necesidad del turista y potenciar el flujo de más de 7 millones de visitantes adicionales esperados solo por el Mundial.