Luego de la inauguración del Mundial 2026, Campo Marte 26 Santander suspendió sus actividades matutinas programadas para este viernes 12 de junio.

La decisión se tomó a raíz de las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas y el estancamiento de agua que afectaron las instalaciones del recinto.

Campo Marte 26 Santander suspende sus actividades matutinas este 12 de junio

Debido a las fuertes lluvias registradas y a la acumulación de agua en diversas áreas de Campo Marte, se tomó la decisión de suspender las actividades diurnas programadas para el 12 de junio.

Por qué Campo Marte 26 Santander suspendió sus actividades matutinas este 12 de junio (@campomarte26 / Instagram )

Durante la jornada, el personal realizará trabajos de mantenimiento y ajustes operativos para garantizar mejores condiciones y mejorar la experiencia de los asistentes en los próximos días.

La información y actualizaciones sobre el resto de la programación, incluyendo los eventos del Music Pavilion, se compartirán a lo largo del día a través de los canales oficiales y redes sociales del evento.

Campo Marte 26 Santander ha solicitado a los interesados mantenerse atentos a sus medios oficiales para cualquier novedad adicional.

Hasta el momento Campo Marte 26 Santander no especificó si habrá reembolsos por las actividades canceladas este viernes 12 de junio.

Dado que los boletos se adquieren a través de Ticketmaster, se recomienda estar atento a las comunicaciones de dicha plataforma o a las redes sociales de Campo Marte 26 para conocer cualquier política de compensación o devolución que pudieran anunciar.

¿Qué es Campo Marte 26 Santander?

Campo Marte 26 es un evento masivo, descrito como un Fan Fest, diseñado para celebrar el Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México.

Este encuentro se lleva a cabo en el Campo Marte, ubicado en Polanco, y combina el deporte con música, gastronomía y arte.

Estos son los atractivos que se pueden disfrutar en Campo Marte 26 Santander durante el Mundial 2026:

Transmisión de Partidos: Cuenta con pantallas gigantes donde se retransmiten y proyectan en vivo los partidos del Mundial para que los aficionados los disfruten en comunidad.

Oferta Musical: Por las noches, en un espacio llamado Music Pavilion, se presentan conciertos de bandas y artistas internacionales de géneros como pop, nu-disco, electrónica y techno

Experiencia Gastronómica: Incluye una propuesta llamada “México de Mis Sabores”, que presenta un menú exclusivo de chefs y cocineras tradicionales que celebran la diversidad culinaria de los 32 estados de la República Mexicana, cambiando cada semana.

Actividades y Cultura: El recinto ofrece exhibiciones de Lucha Libre por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, áreas de descanso como “El Ayer” y espacios como el “Jardín Paraíso”, enfocado en la coctelería y el baile.

Centro de Medios: Alberga la “Casa México”, un espacio seguro de trabajo habilitado por el gobierno para periodistas de todo el mundo que cubren el torneo.

El evento inició el 11 de junio y está programado para durar poco más de un mes, concluyendo el 19 de julio de 2026.

El acceso a las actividades diurnas (partidos y gastronomía) requiere un boleto distinto al de los conciertos nocturnos del Music Pavilion.