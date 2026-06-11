La Ciudad de México (CDMX) celebró la inauguración del Mundial 2026 con un show de drones y fuegos artificiales que iluminaron festivamente el cielo nocturno de la capital.

Se trató de un despliegue inédito de drones y el uso de fuegos artificiales en los sus sitios más emblemáticos de la CDMX para dar la bienvenida al torneo de futbol más importante de la FIFA.

CDMX se ilumina con drones y fuegos artificiales por inauguración del Mundial 2026

El cielo de la CDMX se iluminó la noche del miércoles 10 de junio con un show de drones y fuegos artificiales, que fueron presentados como parte de las celebraciones por la inauguración del Mundial 2026.

La CDMX utilizó el firmamento nocturno como un lienzo inmenso para expresar el orgullo de ser anfitriona, coordinando múltiples exhibiciones simultáneas que combinaron la tradición de la pirotecnia con la modernidad de la robótica aérea.

Así, sitios como La Torre Latinoamericana o el propio Estadio Banorte se rindieron ante las luces y figuras que formaron miles de drones y cohetes empleados en los festejos.

Este magno festejo nocturno sirvió como el preámbulo ideal para medir “la fiebre mundialista” antes de que el balón comience a rodar en el césped del Estadio Banorte.

De esta manera se logró detener el flujo cotidiano de la capital mexicana para unir a la gente en un solo grito de celebración por el Mundial 2026.