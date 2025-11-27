La fiesta del futbol está por irrumpir en tierra azteca, serán 39 días de locura en el que el balón rodará por las mejores canchas de México, pero más allá del rectángulo verde, se esperan grandes actividades culturales. Desde un concierto de Maná hasta una ola masiva, así la intensa agenda en el Mundial 2026.

La CDMX prepara grandes eventos para el Mundial 2026, desde una clase de futbol masiva, proyecciones de los partidos en el Zócalo y una ola chilanga para romper un récord Guinness.

Los gobernadores de Jalisco y Nuevo León no quisieron quedarse atrás y también sacarán la casa por la ventana con grandes eventos. Habrá Fan Fest, concierto de Maná y hasta una presentación gratuita del Potrillo.

Eventos en la CDMX para el Mundial 2026

Iniciemos este recorrido cultural por la Ciudad de México. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, señaló que habrá distintos eventos que tendrán como punto de partida una clase de futbol masiva el 22 de febrero. Además, apuntó que habrá más de 30 festivales futboleros gratuitos.

“Tendremos 30 festivales futboleros gratuitos en toda la ciudad y uno inmenso en el Zócalo con pantallas gigantes para la transmisión de los partidos, actividades para infancias, conciertos, cines, deporte y mucha convivencia”, dijo Clara Brugada.

“También viviremos el Mundial rompiendo récords Guinness con la clase de futbol más grande del mundo, convocada para el 22 de febrero y la ola chilanga más grande del planeta el próximo 31 de mayo”, agregó.

Eventos en CDMX:

Clase de futbol masiva 22 febrero

Ola chilanga 31 de mayo

Por tercera ocasión seremos sede de la gran fiesta del futbol y no hay mayor orgullo que abrir nuestras puertas al mundo entero desde esta capital llena de historia y pasión.



Estamos trabajando todos los días para que nuestra ciudad esté segura, conectada, hospitalaria y…

39 días de Fan Festival, concierto de Maná y de Alejandro Fernández en Jalisco

Pablo Lemus no se quiso quedar atrás y enlistó las distintas actividades culturales y deportivas que se esperan en Jalisco durante el Mundial 2026.

El gobernador de Jalisco señaló que buscarán romper un récord Guinness, con un recorrido en el que niñas y niños le darán toques a un mismo balón desde el Estadio Jalisco hasta el Akron, para representar el cambio de sede de los Mundiales anteriores (se disputaron en el Jalisco) a la Copa del Mundo 2026.

“Vamos a romper un récord Guinness, va a ser una actividad muy bonita con niñas y niños, desde el Estadio Jalisco, que era la anterior sede mundialista hasta el Estadio Guadalajara o Estadio Akron, que será la nueva sede”, dijo Pablo Lemus.

Además, señaló que habrá un Fan Festival durante los 39 días del Mundial 2026 en el Centro Histórico de Guadalajara.

“Maná va a tocar un concierto completamente gratuito en la Glorieta de la Minerva. Estamos cerrando el trato para que el concierto sea el 17 de junio, es decir un día antes del partido de la Selección Mexicana”, señaló sobre el concierto de la banda mexicana.

También se espera un concierto gratuito de Alejandro Fernández, pero no señaló la posible fecha para el evento.

Eventos en Jalisco para el Mundial 2026:

39 días de Fan Festival en el Centro Histórico de Guadalajara

Buscarán el Récord Guinness con el toque de balón más largo (desde el Estadio Jalisco al Estadio Akron)

Concierto de Maná en Jalisco el 17 de junio

Concierto de Alejandro Fernández

Fue un honor presentar las acciones y actividades que estamos preparando para ser la sede más mexicana del Mundial 2026, en la conferencia mañanera de la Presidenta @Claudiashein.



Gracias, Presidenta, por la invitación y el recurso que nos otorga a cada sede para poder realizar…

Eventos en Nuevo León durante el Mundial 2026

Nuevo León también estará de fiesta por el Mundial 2026. Samuel García adelantó que se hará el Fan Fest más grande en la historia de la Copa del Mundo. El festival tendrá lugar en el Parque Fundidora y se esperan más de 120 mil personas diarias.

“Tendremos el Fanfest más grande en la historia del Mundial y vamos a estar teniendo conciertos, las pantallas para ver los juegos y muchísima gastronomía, cabritos, cerveza y tacos”, señaló el gobernador de Nuevo León.

Nuevo León:

El Fan Fest más grande de los Mundiales