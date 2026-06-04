A unas semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México presentó México Invita, una aplicación móvil que busca aprovechar la llegada de millones de visitantes para impulsar el turismo, la gastronomía y la cultura de las 32 entidades del país.

La plataforma de México Invita fue desarrollada por la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con el objetivo de conectar la pasión futbolera con la riqueza turística nacional durante el Mundial 2026.

La aplicación de México Invita concentra información sobre destinos, movilidad, servicios y actividades relacionadas con el torneo.

México Invita: la app gratis para descubrir rutas turísticas durante el Mundial 2026

Durante la conferencia matutina de este 4 de junio del 2026, la Sectur presentó su nueva app para la Copa Mundial de Fútbol 2026 llamada México Invita pero ¿qué es?

México Invita es una aplicación que ofrece acceso a:

Más de 290 rutas turísticas

Recomendaciones de Pueblos Mágicos

Información cultural, gastronómica y de transporte

Incluye detalles de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

México Invita es la app de la Sectur para el Mundial 2026 (@SECTUR_mx / X)

Los usuarios de México Invita también pueden consultar teléfonos de emergencia, opciones de movilidad, información migratoria y servicios para turistas nacionales e internacionales; la aplicación está disponible en español e inglés y continuará operando después del Mundial como una plataforma turística permanente.

De acuerdo con Sectur, la app de México Invita permitirá distribuir la derrama económica generada por el torneo hacia más regiones del país, promoviendo comunidades, artesanías, zonas arqueológicas, museos y atractivos locales.

México Invita es la app para el Mundial 2026 (Secretaría de Turismo )

Dónde descargar México Invita para iPhone

Los usuarios de iPhone pueden descargar México Invita de manera gratuita desde la App Store.

La aplicación no requiere crear una cuenta para comenzar a utilizarla, aunque solicita permisos de ubicación para mostrar información y servicios cercanos.

Dónde descargar México Invita para Android

Quienes tengan un celular Android pueden obtener la aplicación sin costo desde Google Play Store, y entre sus funciones destacan mapas, rutas turísticas, guías de viaje, servicios útiles para visitantes y datos relacionados con el Mundial 2026.