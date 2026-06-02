Desde Xochimilco, en los próximos días las avenidas principales de Ciudad de México se llenarán de flores de cempasúchil para recibir a los turistas del Mundial 2026.

Floricultores de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, alistan la cosecha masiva de cempasúchil para que visitantes extranjeros admiren y conozcan la flor que alberga una de las más importantes y reconocidas tradiciones mexicanas.

Turistas del Mundial 2026 podrán ver cempásuchil en Xochimilco gracias a cosecha anticipada

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), vía redes sociales, informó sobre la primera cosecha de cempasúchil que verá la luz este mes de junio.

“¡Atención amantes del cempasúchil! Por primera vez en la historia, de la mano de las y los productores de Xochimilco, adelantamos la cosecha de esta flor para compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026.¡De San Luis Tlaxialtemalco para el mundo!” SEDEMA

¡Atención amantes del cempasúchil!



Por primera vez en la historia, de la mano de las y los productores de Xochimilco, adelantamos la cosecha de esta flor para compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026.



¡De San Luis Tlaxialtemalco para el mundo! pic.twitter.com/dCaqyv4SRn — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) June 2, 2026

Esta cosecha se planeó en noviembre del año pasado como una forma de recibir a los turistas del Mundial 2026, evento deportivo que iniciará el próximo 11 de junio y tiene como sede: México, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con floricultores de Xochimilco, la nueva temporada se ensemilló entre febrero y marzo por lo que floreció a finales de mayo para que se entregadas en tiempo y forma al Gobierno de México.

Pese a ser un reto 18 mil plantas de cempásuchil, se entregarán más de 300 mil de millones. La iniciativa de adornar beneficiará a 500 floricultores.

¿Dónde se colocarán las flores de cempasúchil?

Desde Xochimilco, flores de cempasúchil adornarán:

Avenidas principales de la CDMX

Zonas turísticas

Xochimilco

Flor de cempasúchil: símbolo y tradición

El nombre de la flor de cempasúchil proviene del náhuatl “Cempohualxochitl”, que significa “flor de veinte pétalos”. Es un símbolo tradicional por excelencia del Día de Muertos.

En la época prehispánica, su color, una mezcla de amarillo y naranja, se asoció con el sol. Mientras que su aroma fue interpretado como el puente entre la vida y la muerte.

Colocar flores de cempsúchil en un altar representa el puente que atraviesan los espíritus para visitar a sus seres queridos.