La celebración de la Copa Mundial 2026 impulsará la llegada de más de 5 millones de turistas a México durante los meses de junio y julio, así lo proyectó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

En entrevista con López-Dóriga, Josefina Rodríguez Zamora afirmó que México es una potencia turística, por lo que el flujo total de personas durante estos dos meses no dependerá exclusivamente del Mundial.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (cortesía)

Mundial 2026 fortalecerá el turismo en México con la llegada de más de 5 millones de viajeros

Josefina Rodríguez Zamora respaldó la proyección de Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, sobre la visita de más de 5 millones de turistas durante el Mundial 2026.

No obstante, aclaró que la visita de millones de personas a México no será exclusiva para el torneo porque, en sí mismo, el país es una potencia turística que muchas personas quieren visitar.

Rodríguez Zamora destacó que, si bien no será la principal fuente, el Mundial 2026 sí impulsará el turismo, más en los propios mexicanos, pues estos serán los que más viajen a los destinos del evento.

Asimismo, la Secretaría de Turismo ve el Mundial 2026 como la “mejor ventana” posible para hacer promoción a México, con el objetivo de que el visitante tenga una gran experiencia y decida regresar en el futuro.

Para incentivar el turismo en torno al Mundial 2026, se han habilitado 157 puntos en 28 estados, denominados “Fiestas México”, donde se transmitirán los partidos y se ofrecerán eventos culturales y gastronomía local.