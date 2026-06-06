Te compartimos las imágenes del show de drones que iluminará el Estadio Banorte en el Mundial 2026.

A menos de una semana para que arranque el Mundial 2026, continúan los preparativos en el remodelado Estadio Ciudad de México.

Así se verá el show de drones que iluminará el Estadio Banorte en el Mundial 2026

En redes, usuarios han compartidos videos y fotos del ensayo que hubo durante la madrugada de este viernes 5 de junio del show de drones en el Estadio Banorte para el Mundial 2026.

Las imágenes que se difundieron muestran diversas figuras alusivas al Mundial 2026, donde México es sede.

Entre ellas destacan Maple, Zayu y Clutch, las mascotas de los países anfitriones para la justa futbolística.

Imágenes del show de drones que iluminará el Estadio Banorte en el Mundial 2026 (Captura de video)

Imágenes del show de drones que iluminará el Estadio Banorte en el Mundial 2026 (Captura de video)

Imágenes del show de drones que iluminará el Estadio Banorte en el Mundial 2026 (Captura de video)

Además, el show de drones cuenta con el balón Adidas Trionda del Mundial 2026.

Imágenes del show de drones que iluminará el Estadio Banorte en el Mundial 2026 (Captura de video)

Así como con los logos de México, Estados Unidos y Canadá, El Ángel de la Independencia e incluso el logo de la FIFA.

Los internautas que han compartido las imágenes del show de drones han destacado lo majestuoso que se ve.

Imágenes del show de drones que iluminará el Estadio Banorte en el Mundial 2026 (Captura de video)

De momento, se desconoce si dicho espectáculo se apreciará en la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio, ya que esta será a las 11 de la mañana.

Todo apunta a que el show de drones se reservaría para los partidos de la Selección Mexicana contra Corea del Sur y Chequia, que se encuentran programados para las 7 de la tarde.