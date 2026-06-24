Egipto vs Irán se enfrentan en partido del Grupo G en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 26 de junio a las 21 horas.

  • Partido: Egipto vs Irán
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lumen Field
  • Transmisión: ViX

Egipto vs Irán: Día del partido del Grupo G del Mundial 2026

El viernes 26 de junio de 2026 será el partido Egipto vs Irán del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo G.

Egipto vs Irán: Hora para ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

Egipto vs Irán iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Lumen Field, de Seattle, Estados Unidos.

Egipto vs Irán: Canal para ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

Egipto vs Irán podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Egipto vs Irán
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Viernes 26 de junio del 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Lumen Field
  • Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Egipto e Irán en el Mundial 2026?

Egipto e Irán se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Egipto e Irán comparten el Grupo G junto a Nueva Zelanda y Bélgica, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.