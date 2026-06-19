Nueva Zelanda vs Egipto se enfrentan en su segundo partido del Grupo G en el Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 21 de junio a las 19 horas.
- Partido: Nueva Zelanda vs Egipto
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
- Horario: 19 hora
- Sede: Vancouver
- Transmisión: ViX
Nueva Zelanda vs Egipto: A qué hora ver el partido del Grupo G del Mundial 2026
El domingo 21 de junio de 2026 será el partido Nueva Zelanda vs Egipto del Mundial 2026, a partir de las 19 horas en actividad del Grupo G.
Nueva Zelanda vs Egipto: ¿Dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?
Nueva Zelanda vs Egipto será transmitido a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
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- Partido: Nueva Zelanda vs Egipto
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
- Horario: 19 hora
- Sede: Vancouver
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Nueva Zelanda y Egipto en su debut en el Mundial 2026?
Nueva Zelanda y Egipto se presentaron con empates en el Mundial 2026, en actividad del Grupo G de la competencia.
Nueva Zelanda igualó 2-2 con Irán, mientras que Egipto empató 1-1 ante Bélgica.