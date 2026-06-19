Nueva Zelanda vs Egipto se enfrentan en su segundo partido del Grupo G en el Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 21 de junio a las 19 horas.

  • Partido: Nueva Zelanda vs Egipto
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
  • Horario: 19 hora
  • Sede: Vancouver
  • Transmisión: ViX

Nueva Zelanda vs Egipto: A qué hora ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

El domingo 21 de junio de 2026 será el partido Nueva Zelanda vs Egipto del Mundial 2026, a partir de las 19 horas en actividad del Grupo G.

Nueva Zelanda vs Egipto: ¿Dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?

Nueva Zelanda vs Egipto será transmitido a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Nueva Zelanda vs Egipto
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
  • Horario: 19 hora
  • Sede: Vancouver
  • Transmisión: ViX
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Egipto busca avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026 (Themba Hadebe / AP)

¿Cómo quedaron Nueva Zelanda y Egipto en su debut en el Mundial 2026?

Nueva Zelanda y Egipto se presentaron con empates en el Mundial 2026, en actividad del Grupo G de la competencia.

Nueva Zelanda igualó 2-2 con Irán, mientras que Egipto empató 1-1 ante Bélgica.