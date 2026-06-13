Bélgica vs Egipto abren su actividad en el Grupo G del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 15 de junio a las 13 horas.

Partido: Bélgica vs Egipto

Fase: Jornada 1 Fase de grupos

Fecha: Lunes 15 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Seattle

Transmisión: ViX

La Selección de Bélgica es favorita para ganar el Grupo G del Mundial 2026 (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Bélgica vs Egipto: ¿Cuándo ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?

El lunes 15 de junio de 2026 será el partido Bélgica vs Egipto del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo G.

Bélgica vs Egipto: ¿Dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?

Bélgica vs Egipto es un partido que podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Bélgica vs Egipto

Fase: Jornada 1 Fase de grupos

Fecha: Lunes 15 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Seattle

Transmisión: ViX

Mohamed Salah es la estrella de Egipto (Themba Hadebe / AP)

¿En qué grupo del Mundial 2026 están Bélgica y Egipto?

Bélgica y Egipto forman parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Irán y Nueva Zelanda, un sector en el que la selección europea es favorita.

Será difícil que alguno de sus tres rivales le quiten a Bélgica el primer lugar del Grupo G, por lo que Egipto apostará todo a no perder por muchos goles ante los belgas, y si corre con suerte, sumar algún punto.