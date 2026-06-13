Bélgica vs Egipto abren su actividad en el Grupo G del Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 15 de junio a las 13 horas.
- Partido: Bélgica vs Egipto
- Fase: Jornada 1 Fase de grupos
- Fecha: Lunes 15 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Seattle
- Transmisión: ViX
Bélgica vs Egipto: ¿Cuándo ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?
El lunes 15 de junio de 2026 será el partido Bélgica vs Egipto del Mundial 2026, primer duelo de ambas selecciones del Grupo G.
Bélgica vs Egipto: ¿Dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?
Bélgica vs Egipto es un partido que podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
Deportes
Australia vs Turquía: Fecha, horario y canal para ver el partido del Grupo D del Mundial 2026
Deportes
Haití vs Escocia: Horario y canal para ver el partido del Grupo C del Mundial 2026
Deportes
Brasil vs Marruecos: Horario y dónde ver el partido del Grupo C del Mundial 2026
Deportes
Catar vs Suiza: A qué hora y dónde ver el partido del Grupo B del Mundial 2026
Deportes
Estados Unidos vs Paraguay: ¿Cuándo y dónde ver el debut de las Barras y las Estrellas en el Mundial 2026?
Deportes
Canadá vs Bosnia: Fecha, horario y dónde ver el debut de la Hoja de Maple en el Mundial 2026
- Partido: Bélgica vs Egipto
- Fase: Jornada 1 Fase de grupos
- Fecha: Lunes 15 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Seattle
- Transmisión: ViX
¿En qué grupo del Mundial 2026 están Bélgica y Egipto?
Bélgica y Egipto forman parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Irán y Nueva Zelanda, un sector en el que la selección europea es favorita.
Será difícil que alguno de sus tres rivales le quiten a Bélgica el primer lugar del Grupo G, por lo que Egipto apostará todo a no perder por muchos goles ante los belgas, y si corre con suerte, sumar algún punto.