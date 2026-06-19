Bélgica vs Irán continúan su actividad en el Grupo G del Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 21 de junio a las 13 horas.

Partido: Bélgica vs Irán

Fase: Jornada 2 Fase de grupos

Fecha: Domingo 21 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inglewood, California

Transmisión: ViX

La Selección de Bélgica es favorita para ganar el Grupo G del Mundial 2026 (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Bélgica vs Irán: ¿Cuándo ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?

El domingo 21 de junio de 2026 será el partido Bélgica vs Irán del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo G.

Bélgica vs Irán: ¿Dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?

Bélgica vs Irán es un partido que podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Bélgica vs Irán

Fase: Jornada 2 Fase de grupos

Fecha: Domingo 21 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inglewood, California

Transmisión: ViX

Irán busca sumar ante Bélgica (Riza Ozel / AP)

¿Cómo quedaron Bélgica e Irán en la Jornada 1 del Mundial 2026?

Bélgica e Irán comparten el Grupo G del Mundial 2026 con Egipto y Nueva Zelanda, un sector en el que la selección europea es favorita.

Bélgica debutó en el Mundial 2026 ante Egipto el lunes 15 de junio; mientras que Irán vs Nueva Zelanda completaron la Jornada 1 en el Grupo G.