Bélgica vs Irán continúan su actividad en el Grupo G del Mundial 2026. Transmite ViX el domingo 21 de junio a las 13 horas.
- Partido: Bélgica vs Irán
- Fase: Jornada 2 Fase de grupos
- Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inglewood, California
- Transmisión: ViX
Bélgica vs Irán: ¿Cuándo ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?
El domingo 21 de junio de 2026 será el partido Bélgica vs Irán del Mundial 2026, segundo duelo de ambas selecciones del Grupo G.
Bélgica vs Irán: ¿Dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026?
Bélgica vs Irán es un partido que podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
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- Partido: Bélgica vs Irán
- Fase: Jornada 2 Fase de grupos
- Fecha: Domingo 21 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inglewood, California
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Bélgica e Irán en la Jornada 1 del Mundial 2026?
Bélgica e Irán comparten el Grupo G del Mundial 2026 con Egipto y Nueva Zelanda, un sector en el que la selección europea es favorita.
Bélgica debutó en el Mundial 2026 ante Egipto el lunes 15 de junio; mientras que Irán vs Nueva Zelanda completaron la Jornada 1 en el Grupo G.