Nueva Zelanda vs Bélgica se enfrentan en partido del Grupo G en el Mundial 2026. Transmite ViX el Viernes 26 de junio a las 21 horas.

Partido: Nueva Zelanda vs Bélgica

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 26 de junio del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BC Place

Transmisión: ViX

Nueva Zelanda vs Bélgica: Día del partido del Grupo G del Mundial 2026

El viernes 26 de junio de 2026 será el partido Nueva Zelanda vs Bélgica del Mundial 2026, tercer duelo de ambas selecciones del Grupo G.

Nueva Zelanda vs Bélgica: Hora para ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Bélgica iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México en el Estadio BC Place, de Vancouver, Canadá.

Nueva Zelanda vs Bélgica: Canal para ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Bélgica podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Nueva Zelanda vs Bélgica

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 26 de junio del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BC Place

Transmisión: ViX

¿En qué grupo se encuentran Nueva Zelanda y Bélgica en el Mundial 2026?

Nueva Zelanda y Bélgica se encuentran en el Mundial 2026, y ambos tienen el objetivo de intentar avanzar de ronda en la justa mundialista.

Nueva Zelanda y Bélgica comparten el Grupo G junto a Egipto e Irán, por lo que las cuatro selecciones intentarán ganar sus respectivos encuentros para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.