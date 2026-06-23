Jeremy Doku se reincorporó con la selección de Bélgica en Seattle, tras ir a Londres para estar presente en el nacimiento de su primer hijo.

Descartado para jugar ante Irán por una enfermedad respiratoria, Jeremy Doku tuvo la oportunidad y el permiso especial para conocer a su hijo recién nacido, pero está de regreso para jugar ante Nueva Zelanda.

El nacimiento del hijo de Jeremy Doku no tuvo complicaciones

La esposa de Jeremy Doku dio a luz el lunes 22 de junio a un niño que llevará el nombre de Praise, a quien tuvo la oportunidad de conocer el futbolista belga en un viaje relámpago a Londres.

Doku viajó acompañado por un médico de la selección de Bélgica debido a que arrastraba una molestia respiratoria, pero se unió al grupo dirigido por Rudi García este martes en la sede de concentración de Seattle.

Federación belga felicita a Jeremy Doku por nacimiento de su hijo

La federación belga de fútbol felicitó a Jeremy Doku por el nacimiento de su hijo, tras las críticas de una comentarista a la intención del jugador de dejar el Mundial 2026 para asistir al parto de su esposa.

“Como ya estaba recibiendo el tratamiento médico adecuado desde hacía varios días, pudo volar sin ningún riesgo médico para estar con su familia durante este momento tan especial” Brahim Hacene, médico de Bélgica

¿Cuándo juegan Bélgica y Jeremy Doku en el Mundial 2026?

Jeremy Doku podrá jugar ante Nueva Zelanda en Vancouver como parte de la Jornada 3 del Mundial 2026, en la que la selección europea se juega el pase a la siguiente ronda.

Bélgica empató sus dos primeros partidos del Mundial 2026 ante Egipto e Irán, por lo que están obligados a ganar con claridad a Nueva Zelanda para clasificar a los dieciseisavos de final.



