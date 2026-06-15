Costa de Marfil vs Ecuador se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026, los marfileños ganaron 1-0 en su primer encuentro del Grupo E.

Con este resultado, Costa de Marfil acerca su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 en el Grupo E, que comparte con Alemania y Curazao.

Marcador: Costa de Marfil 1-0 Ecuador.

Costa de Marfil vs Ecuador: así fue el partido del Grupo E del Mundial 2026

El partido Costa de Marfil vs Ecuador terminó con victoria 1-0 a favor de los marfileños.

Así fueron los goles del partido Costa de Marfil vs Ecuador:

Minuto 90: Gol de Amad Diallo (Costa de Marfil)

Costa de Marfil venció a Ecuador en el Mundial 2026. (Mike Segar / IMAGN IMAGES via Reuters)

¿Cuándo vuelven a jugar Costa de Marfil y Ecuador en el Mundial 2026?

Luego de conseguir los tres puntos, Costa de Marfil tendrá que medirse contra Alemania el próximo sábado 20 de junio de 2026 en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

En tanto, Ecuador, se enfrentará a Curazao el sábado 20 de junio desde el Arrowhead Stadium.

Ambas selecciones intentarán conseguir los tres puntos que les aseguren su boleto a la siguiente ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.