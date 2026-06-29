Slavko Vinčić fue designado como el árbitro principal para el partido de México vs Ecuador, lo que desató la polémica.

Esto ya que el árbitro esloveno es considerado uno de los más prestigiosos del fútbol europeo pero también uno de los más exigentes.

Sólo en los dos encuentros que ha pitado durante el Mundial 2026, ha mostrado 8 tarjetas amarillas, de las que 6 fueron en el Jordania vs Argelia.

Slavko Vinčić, el árbitro de las tarjetas pitará en el México vs Ecuador

Slavko Vinčić fue designado por la FIFA como el árbitro central para el partido México vs Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 del 30 de junio.

Esto pone presión a la selección mexicana en el partido que define si clasifica a los octavos de final.

El árbitro nacido en Eslovenia es árbitro profesional de la FIFA desde 2010, es considerado uno de los silbantes más prestigiosos y reconocido por su poca tolerancia ante las infracciones durante los encuentros.

En los dos partidos que ha dirigido durante el Mundial 2026, Slavko Vinčić no ha mostrado ninguna tarjeta roja; sin embargo, lleva 8 tarjetas amarillas:

Brasil vs Marruecos: 2

Jordania vs Argelia: 6

Sin embargo, esto no es nuevo para el árbitro esloveno, pues en el pasado Mundial de Clubes 2025 sacó 10 tarjetas amarillas y 1 roja en el encuentro Monterrey vs River Plate, donde el encuentro terminó en empate 0-0.

El encuentro de dieciseisavos de final de México vs Ecuador será dirigido por Slavko , Vinčić acompañado por:

Asistente: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

VAR: Mokrane Gourari (Argelia)

Árbitros para el México vs Ecuador (FIFA/X)

Así es el arbitraje de Slavko Vinčić, árbitro del México vs Ecuador

Slavko Vinčić de 46 años de edad, es un árbitro profesional con gran reconocimiento por su autoridad dentro de la cancha y su exigencia en el manejo de los partidos.

Se le reconoce como un árbitro que permite el juego pero que mantiene el control y no duda en emitir tarjetas cuando lo considera necesario.

Slavko Vinčić, quien pitará en el México vs Ecuador, es conocido también por su excesiva proximidad con los jugadores durante situaciones tensas.

Además, puede ser permisivo durante los primeros minutos lo que conduce a momentos de fricción con los jugadores y protestas constantes.

El esloveno también ha sido señalado de tardar en sancionar faltas evidentes y dejar que el juego continúe.

Esto se traduce en la posible falta de tarjetas en momentos tempranos de un partido; a pesar de ello, se le considera un gran lector del juego, lo que lo hace controlar el ritmo de los encuentros.