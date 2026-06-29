El interés por la vida privada de Slavko Vinčić va en aumento y es que el árbitro esloveno será el encargado de arbitrar el partido entre México y Ecuador correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Éste encuentro definirá a uno de los clasificados a los Octavos de Final y se llevará a cabo el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Slavko Vinčić cuyas polémicas empañan su carrera.

¿Quién es Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić debutó como árbitro en la Primera División de Eslovenia. En 2010 se integró al panel internacional de la FIFA, por lo que ha dirigido competiciones de selecciones y clubes alrededor del mundo.

Debido a su desempeño cuenta con mayor reconocimiento en Europa. Su participación ha sido pieza clave en partidos de mayor exigencia organizados por la UEFA y la FIFA.

Slavko Vinčić (Red Social X)

¿Qué edad tiene Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić nació en Maribor, Eslovenia, el 25 de noviembre de 1979 por lo que actualmente tiene 46 años de edad.

¿Quién es la esposa de Slavko Vinčić?

Se desconoce el estado civil de Slavko Vinčić.

¿Qué signo zodiacal es Slavko Vinčić?

A Slavko Vinčić lo rige el signo zodiacal de Sagitario.

Slavko Vinčić (@24_morelos / X)

¿Cuántos hijos tiene Slavko Vinčić?

Se desconoce esta información sobre Slavko Vinčić.

¿Qué estudió Slavko Vinčić?

El grado de estudios de Slavko Vinčić es desconocido.

¿En qué ha trabajado Slavko Vinčić?

Slavko Vinčić comenzó su carrera arbitral a los 20 años en Maribor.

En 2007 dirigió la Primera División de Eslovenia y tres años más tarde se incorporó a la FIFA, cuyo desempeño destaca por su participación en grandes encuentros como:

La Eurocopa 2020, donde dirigió el cuartos de final entre Bélgica e Italia.

La final de la Europa League 2022: Eintracht Frankfurt vs Rangers en Sevilla.

Encuentros del Mundial de Qatar 2022.

La final de la Champions 2024: Borussia Dortmund vs Real Madrid en Wembley.

Diversos compromisos de la UEFA Champions League y de las eliminatorias mundialistas europeas.

Slavko Vincic, árbitro del Inter vs Barça (Luca Bruno / AP)

En el Mundial 2026:

Pitó en el encuentro entre Brasil y Marruecos.

Dirigió el partido entre Argelia y Jordania.

Pitará en el encuentro entre México y Ecuador.

Slavko Vinčić, árbitro central para el México vs Ecuador (FIFA/X)

Polémicas de Slavko Vinčić

Aunque en la cancha Slavko Vinčić tiene buen desempeño, la polémica ha empañado su carrera.

En 2020, el esloveno fue detenido, junto a 26 hombres y un grupo de mujeres, en una operación policiaca en Bosnia y Herzegobina, donde se le acusó de estar envuelto en una red de prostitución, tráfico de armas y drogas.