Embajada de Irán se suma al apoyo por la Selección Mexicana ante Ecuador

La embajada de Irán no se olvidó de México, y este martes le externaron todo su apoyo a la Selección Mexicana en su juego de 16vos de final del Mundial 2026 ante Ecuador.

Mediante redes sociales, Irán recordó el apoyo recibido durante su participación en el Mundial 2026, por lo que esta ocasión estarán con México que buscará su pase a 8vos de final vs Ecuador en la cancha del Estadio Banorte.

En su mensaje, la embajada de Irán aseguró que todo el pueblo iraní está la noche de este martes 30 de junio de 2026, apoyando a la Selección mexicana.

“Hoy los iraníes apoyamos a México”. Embajada de Irán en México

Embajada de Irán agradece recibimiento de México en Tijuana

Tras externar su apoyo a la Selección Mexicana ante Ecuador, la Embajada de Irán recordó su paso por México en el Mundial 2026.

Y es que ante la complicada situación diplomática que vive con Estados Unidos, la selección iraní realizó su campamento base en la ciudad de Tijuana, en Baja California.

Ante ello, Irán agradeció al pueblo mexicano por “hacerlos sentir como en casa” durante su estadía en Tijuana.

“Gracias por hacer que nuestra Selección se sintiera como en casa en Tijuana”. Embajada de Irán en México

El mensaje de la embajada de Irán estuvo acompañado por una imagen que muestra a dos aficionados, uno mexicano y otro iraní, abrazados viendo la cancha del Estadio Banorte.

Finalmente, el mensaje esta acompañado por la arenga de “¡Vamos, México!“, alentando a que la Selección mexicana venza a su similar de Ecuador y logre su pase a los 8vos de final del Mundial 2026.