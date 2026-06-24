Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana afirmó que ser líder del grupo en el Mundial 2026 era el primer objetivo, pero van por la marca histórica de 3 de 3 triunfos en la fase de grupos.

México juega ante Chequia este miércoles 24 de junio, en busca de terminar por primera vez con tres triunfos la fase de grupos en un Mundial de la FIFA.

“Daremos todo en el terreno de juego para ganar y luego esperar al rival acá, en nuestra casa, en nuestro México” Javier Aguirre, DT México

México nunca ha ganado sus tres partidos en fase de grupos del Mundial

México disputa en el Mundial 2026 su torneo 18 de este tipo, y nunca ha ganado todos puntos en la primera ronda.

El Mundial 2026 podría ser el sexto en el que la Selección Mexicana cierre la primera etapa sin conocer la derrota.

Estos son los Mundiales en los que México terminó invicto la fase de grupos:

México 1970 y 1986 | dos triunfos y un empate

Francia 1998 |un triunfo y dos empates

Corea/Japón 2002 | dos triunfos y un empate

Brasil 2014 | dos triunfos y un empate

Javier Aguirre y México buscan la perfección en el Mundial 2026

Javier Aguirre tiene planeado hacer cambios en la alineación de México vs Chequia, en busca de la perfección en cuanto a resultados, pues de ganar a la selección europea el Tri quedará con un 3 de 3 pleno de triunfos.

Sin embargo, Aguirre reconoce que mejorar el funcionamiento ante Chequia será importante de cara al futuro en el Mundial 2026.

“No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho. Queremos, si no hacer el partido perfecto, al menos jugar mejor” Javier Aguirre, DT México

Javier Aguirre podría cambiar de portero en el Mundial 2026 (Eduardo Díaz)

Aguirre acepta que ha entrenado con porteros diferentes en la titularidad

La participación de Memo Ochoa en el que es su sexto Mundial con México está latente, pues aunque no ha visto minutos en todos, sí ha sido parte de los seis planteles.

Aguirre no adelantó si Memo Ochoa será el portero de México ante Chequia, pero tampoco lo descartó al decir lo siguiente: