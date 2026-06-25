Enner Valencia es un futbolista ecuatoriano de perfil ofensivo y uno de los principales referentes históricos de la selección de Ecuador. Mantiene una trayectoria marcada por su capacidad goleadora, su liderazgo en el ataque y su experiencia en clubes de América y Europa.

Diversas coberturas recientes lo mantienen como una pieza determinante para Ecuador, consolidando su importancia dentro del proyecto deportivo nacional.

¿Quién es Enner Valencia?

Enner Remberto Valencia Lastra es un delantero ecuatoriano nacido en San Lorenzo, reconocido por su potencia física, capacidad goleadora y regularidad en competiciones internacionales.

A lo largo de su carrera ha jugado en Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, consolidándose como uno de los máximos referentes en la historia reciente de la selección ecuatoriana.

Enner Valencia, el capitán de la selección de Ecuador. (ennervalencia1/Instagram)

¿Qué edad tiene Enner Valencia?

Enner Remberto Valencia Lastra nació el 4 de noviembre de 1989 en San Lorenzo, Ecuador. En 2026 tiene 36 años.

¿Enner Valencia tiene pareja?

No existe información pública reciente, clara y verificable sobre su situación sentimental actual.

¿Qué signo zodiacal es Enner Valencia?

Enner Valencia es Escorpio, ya que nació el 4 de noviembre. Escorpio es un signo del elemento agua, asociado con la determinación, la intensidad y la disciplina.

¿Enner Valencia tiene hijos?

Sí. Existen referencias periodísticas que confirman que Enner Valencia tiene al menos una hija.

¿Qué estudió Enner Valencia?

La formación de Enner Valencia estuvo orientada al futbol profesional desde temprana edad.

¿En qué ha trabajado Enner Valencia?

Enner Valencia ha desarrollado toda su trayectoria profesional como futbolista, destacando como delantero en clubes de distintos países y como capitán de la selección de Ecuador.