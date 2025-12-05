El cantante y músico italiano Andrea Bocelli da de qué hablar tras cantar en el Sorteo del Mundial 2026.

Por lo que aquí te contamos ¿quién es Andrea Bocelli? Esto es lo que sabemos del reconocido cantante y músico italiano.

​​¿Quién es Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli, cantante y músico italiano nació el 22 de septiembre de 1958 en el pueblo de Lajatico, en la región de Toscana, Italia.

La fama de Andrea Bocelli es aclamada por ser cantante, compositor y tenor italiano, uno de los artistas más populares del mundo.

El cantante y músico italiano Andrea Bocelli nació con glaucoma congénito, y quedó completamente ciego a los 12 años tras un accidente deportivo.

¿Qué edad tiene Andrea Bocelli, cantante y músico italiano?

Actualmente tiene 67 años de edad el cantante y músico italiano Andrea Bocelli.

¿Quién es la esposa de Andrea Bocelli?

Verónica Berti de 41 años, es la actual esposa del cantante y músico italiano Andrea Bocelli, se casaron el 21 de marzo de 2014.

Anteriormente, Andrea Bocelli estuvo casado con Enrica Cenzatti de 65 años, de 1992 a 2002.

¿De qué signo zodiacal es Andrea Bocelli, cantante y músico italiano?

Andrea Bocelli pertenece al signo zodiacal de Virgo.

Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial)

¿Cuántos hijos tiene Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli tiene 3 hijos:

Amos de 30 años con Enrica Cenzatti Matteo de 28 años con Enrica Cenzatti Virginia de 13 años con Verónica Berti

¿Qué estudio Andrea Bocelli, cantante y músico italiano?

Se sabe que el italiano Andrea Bocelli estudió derecho en la Universidad de Pisa, carrera que ejerció como abogado durante un año.

Al mismo tiempo Andrea Bocelli tocaba el piano y cantaba en bares por las noches, lo que lo llevó a estudiar canto con el reconocido tenor italiano Franco Corelli.

Tras esto Andrea Bocelli abandonó la carrera legal para dedicarse por completo a la música.

¿En qué ha trabajado Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli se ha dedicado a la música por completo, con disco como:

Il mare calmo della sera (1994)

Bocelli (1995)

Romanza (1997)

Aria: The Opera Album (1998)

Sogno (1999)

Sacred Arias (1999)

Verdi (2000)

Cieli di Toscana (2001)

Sentimento (2002)

Andrea (2004)

Amore (2006)

The Best of Andrea Bocelli: Vivere (2007)

My Christmas (2009)

Passione (2013)

Cinema (2015)

Sì (2018)

Believe (2020)

A Family Christmas (con Matteo y Virginia Bocelli) (2022)

Duets (30th Anniversary) (2024)

Andrea Bocelli canta “Nessun Dorma” en el Sorteo del Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el Sorteo del Mundial 2025 con Andrea Bocelli cantando desde el Centro John F. Kennedy en Washington D.C, Estados Unidos.

Con una interpretación de “Nessun Dorma” por Andrea Bocelli que impresionó a todos los asistentes a la ceremonia del Sorteo del Mundial 2026.

Asimismo, durante el Sorteo del Mundial 2026 también se presentó la canción oficial del magno evento del futbol, interpretado por Robbie Williams y Laura Williams.