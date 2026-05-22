Alexis Vega sorprende cantando en el estreno de “Un Solo Corazón” de Grupo Frontera, tema del Mundial 2026 producido por Amazon Music.

Hoy viernes 22 de mayo se lanzó el video oficial del tema que interpreta Grupo Frontera para apoyar a la Selección Mexicana de Fútbol rumbo al Mundial 2026.

Alexis Vega aparece cantando en el estreno de “Un Solo Corazón” de Grupo Frontera

Con la intención de aumentar la euforia por el Mundial 2026 de la FIFA, Grupo Frontera estrenó “Un Solo Corazón ” en YouTube.

El tema oficial del Tri de México sorprende porque Alexis Vega aparece frente al micrófono cantando un par de versos de la canción de Grupo Frontera:

“Oiga mami, después del juego le tengo un party, diga que sí, Usted y yo, qué rico sería festejarlo así” Alexis Vega

Además del delantero de Toluca, otros seleccionados que aparecen cantando y bailando en el video de Grupo Frontera son:

A lo largo del clip de “Un Solo Corazón” de Grupo Frontera aparecen momentos de la afición apoyando a la Selección Mexicana.

Igualmente, se escucha la inigualable voz de Enrique “El Perro” Bermúdez narrando al Tri con sus legendarias frases.

Tras el video oficial de “Un Solo Corazón” los fans del fútbol y de la agrupación de regional mexicano han destacado la colaboración.

“Es una de las mejores canciones para el Mundial...“, escribió un usuario de redes.