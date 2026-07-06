Citlalli Hernández reaccionó a la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y destacó el desempeño mostrado por el equipo a lo largo del torneo.

A través de su cuenta de X, Citlalli Hernández afirmó que esta versión de México fue una de las que más emociones brindó a la afición durante la competencia.

En su mensaje, la funcionaria felicitó a los jugadores por su participación, reconoció el trabajo de Javier Aguirre y señaló que no entendió la salida de Julián Quiñones en uno de los momentos más decisivos del encuentro.

Citlalli Hernández respecto a la eliminación de México en el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

México cayó ante Inglaterra y se despidió del Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentó a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, disputados en el Estadio Azteca, donde terminó perdiendo por marcador de 3-2.

El conjunto británico tomó ventaja antes del descanso gracias a un doblete de Jude Bellingham, quien anotó a los minutos 38 y 39.

England's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's third goal through penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Mexico and England in Mexico City, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Antes del medio tiempo, Julián Quiñones descontó para México al minuto 42, manteniendo vivas las aspiraciones del equipo dirigido por Aguirre.

En la segunda mitad, Inglaterra quedó con un jugador menos tras la expulsión de Jarell Quansah al minuto 53 por una infracción sobre Jesús Gallardo.

Pese a la superioridad numérica, México recibió el tercer gol mediante un penal convertido por Harry Kane, ampliando la ventaja inglesa.

Más adelante, Raúl Jiménez acercó nuevamente al Tricolor desde los 11 pasos, estableciendo el 3-2 definitivo que no alcanzó para remontar.

La eliminación puso fin al recorrido mexicano en la competencia, aunque diversas voces, incluida Hernández, destacaron la entrega del equipo y el impacto generado entre la afición.