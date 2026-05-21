Con la cuenta regresiva para el Mundial 2026 que tendrá 13 partidos en México, Grupo Frontera lanzó la canción Un solo corazón, para animar a la Selección de México y unir a la afición.

Así que si eres fanático del fútbol y estás comenzando los preparativos para el Mundial 2026, te compartimos la letra completa y el significado de Un solo corazón para que animes a la Selección de México en sus partidos.

Un solo corazón de Grupo Frontera: Significado de la letra completa

Grupo Frontera fue el grupo elegido por Amazon Music y la Federación Mexicana de Fútbol para cantar Un solo corazón, que además tiene la producción de Edgar Barrera.

El significado detrás de Un solo corazón de Grupo Frontera, fue la forma en que la música puede unir a la afición mexicana cuando la Selección de México juegue en el Mundial 2026.

Asimismo, el significado se puede traducir en amor por el fútbol, las tradiciones y celebraciones familiares cuando juega la Selección de México.

Cabe destacar que Un solo corazón de Grupo Frontera únicamente está disponible en Amazon Music.

Letra completa de Un solo corazón de Grupo Frontera para el Mundial 2026

Conoce la letra completa de Un solo corazón, la canción que Grupo Frontera interpreta para los partidos de la Selección de México en el Mundial 2026:

“Caigan todos a mi casa

Que en menos de una hora juega la selección

Que vengan los primos, los panas

Que vengan los que quieran a prender carbón

Traigo los tres colores

Hoy gana México señores

Caigase toda la raza

Pa’ que se escuche fuerte cuando gritemos gol

Dale, dale selección

Que toda tu gente hoy te quiere ver campeón

Dale, dale tricolor

Más de 100 millones, pero un solo corazón

Ya se siente, el ambiente bien machín por todos lados

Todo el mundo está de fiesta pues se sabe que hoy ganamos

Qué bonita, la morrita con el cachete pintado

Y cómo le encanta el fut me tiene más enamorado

Oiga mami, después del juego le tengo un party diga que sí

Usted y yo qué rico sería festejarlo así

Hoy no se trabaja, todos lo agarran de día festivo

Pa’ ver el partido

Dale, dale selección

Que toda tu gente hoy te quiere ver campeón

Dale, dale tricolor

Más de 100 millones, pero un solo corazón

Dale, dale selección

Que toda tu gente hoy te quiere ver campeón

Dale, dale tricolor

Más de 100 millones, pero un solo corazón

Dale, dale selección

Que toda tu gente hoy te quiere ver campeón

Dale, dale tricolor

Más de 100 millones, pero un solo corazón".