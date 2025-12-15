Alexis Vega es uno de los futbolistas más sonados en las últimas horas tras el triunfo del Toluca frente a los Tigres, pero ¿Quién es el delantero de Toluca? Aquí te contamos todo sobre una de las piezas clave de este equipo.

¿Quién es Alexis Vega?

Ernesto Alexis Vega Rojas es un futbolista profesional mexicano que juega como delantero o extremo para el club Deportivo Toluca en la Liga MX y ha sido jugador importante de la Selección Mexicana.

Se formó en las fuerzas básicas del Toluca y debutó en el primer equipo en 2016. También tuvo un paso destacado por Chivas de Guadalajara antes de regresar a Toluca en 2024.

¿Qué edad tiene Alexis Vega?

Alexis Vega nació el 25 de noviembre de 1997, por lo que actualmente tiene 28 años.

¿Alexis Vega tiene esposa?

Sí, Alexis Vega está casado con Paula González, con quien inició su relación desde que era joven.

¿Qué signo zodiacal es Alexis Vega?

Al haber nacido el 25 de noviembre, su signo zodiacal es Sagitario, el cual es reconocido por su espíritu libre, aventurero y optimista.

¿Alexis Vega tiene hijos?

Sí, tiene dos hijos con su esposa Paula González.

¿Qué estudió Alexis Vega?

No hay información sobre los estudios de Alexis Vega, pues desde muy pequeño comenzó su carrera en el fútbol.

¿En qué ha trabajado Alexis Vega?

Alexis Vega tiene una gran trayectoria dentro del fútbol, siendo parte de los clubes más importantes de México: