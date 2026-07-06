Mikel Merino es un futbolista español que juega como centrocampista en el Arsenal y en la selección de España. Reconocido por su capacidad de recuperación, llegada al área y lectura de juego.

En el Mundial 2026, Mikel Merino ganó protagonismo por su rendimiento con la selección española, especialmente tras marcar un gol en el partido ante Portugal, una actuación que reforzó su importancia dentro del esquema del combinado nacional.

¿Quién es Mikel Merino?

Mikel Merino Zazón es un futbolista profesional nacido en Pamplona, España, que inició su carrera en las categorías inferiores de Osasuna y posteriormente dio el salto al futbol internacional.

Su recorrido incluye etapas en la Bundesliga alemana, la Premier League inglesa y LaLiga española, hasta llegar al Arsenal.

Entre sus principales logros destacan el campeonato de la Eurocopa 2024 con España, el título del Europeo Sub-21 de 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Durante la Euro 2024 fue protagonista al marcar el gol decisivo en los cuartos de final contra Alemania, en el último minuto de la prórroga, resultado que permitió a España avanzar a semifinales y posteriormente conquistar el torneo.

Mikel Merino es un futbolista español del Arsenal y la selección de España. (@mikelmerino/Instagram)

¿Qué edad tiene Mikel Merino?

Mikel Merino nació el 22 de junio de 1996, por lo que actualmente tiene 30 años.

¿Mikel Merino tiene pareja?

Sí. Mikel Merino está casado con Lola Liberal. La pareja mantiene una relación estable y comparte parte de su vida familiar fuera de los reflectores deportivos.

Mikel Merino es un futbolista español del Arsenal y la selección de España. (@mikelmerino/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mikel Merino?

Mikel Merino nació el 22 de junio, por lo que su signo zodiacal es Cáncer, perteneciente al elemento agua.

Tradicionalmente, este signo se relaciona con la sensibilidad, la intuición y el apego al entorno familiar.

¿Mikel Merino tiene hijos?

Sí. Mikel Merino y su esposa Lola Liberal dieron la bienvenida a su primer hijo en mayo de 2026, noticia que compartieron con sus seguidores a través de redes sociales.

¿Qué estudió Mikel Merino?

Mikel Merino inició su formación deportiva en Osasuna y posteriormente cursó un grado superior de Técnico Deportivo, preparación relacionada con su carrera en el futbol.

Además, el futbolista ha mostrado interés por continuar su formación en áreas como la fisioterapia deportiva en el futuro.

¿En qué ha trabajado Mikel Merino?

Mikel Merino ha desarrollado toda su carrera profesional como futbolista, principalmente como centrocampista.

Su trayectoria incluye equipos de España, Alemania e Inglaterra, además de una presencia constante con la selección española.