La actuación de Gilberto Mora en el Mundial 2026 no ha pasado desapercibida en Europa, pues un club de la Premier League parece que ya lo sigue de cerca.

Luego de su destacada participación con la Selección Mexicana, especialmente en el partido de octavos de final frente a Inglaterra, Gilberto Mora habría despertado el interés del Arsenal, uno de los clubes más importantes de la Premier League.

A pesar de la eliminación del Tricolor tras caer 3-2 ante los ingleses, Gilberto Mora fue uno de los jugadores más elogiados del encuentro y su personalidad para asumir responsabilidades en momentos de máxima presión, llamaron la atención de analistas, aficionados y visores de varios clubes.

Arsenal ve en Gilberto Mora un gran potencial para el futuro

Diversos reportes señalan que representantes del Arsenal siguieron de cerca el desempeño de Gilberto Mora durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto londinense, reconocido por apostar por jóvenes talentos con proyección internacional, vería en Gilberto Mora a un futbolista con el potencial necesario para desarrollarse en el futbol europeo.

Arsenal muestra interés por Gilberto Mora. (captura)

¿Jude Bellingham ayudó a que el Arsenal viera a Gilberto Mora?

La participación de Gilberto Mora en la Selección Mexicana fue una de las grandes historias del Mundial, ganándose la confianza de Javier Aguirre y convirtiéndose en una pieza importante dentro del esquema del Tricolor.

Además, el intercambio de camiseta con Jude Bellingham tras el encuentro ante Inglaterra ayudó a incrementar la visibilidad internacional del jugador, cuya actuación fue ampliamente comentada en medios europeos.