Guillermo Ochoa es uno de los porteros mexicanos más destacados de los últimos años

¿Quién es Guillermo Ochoa?

¿Qué edad tiene Guillermo Ochoa?

¿Guillermo Ochoa tiene esposa?

¿Cuál es el signo zodiacal de Guillermo Ochoa?

¿Guillermo Ochoa tiene hijos?

¿Qué estudió Guillermo Ochoa?

¿En qué ha trabajado Guillermo Ochoa?

¿Quién es Guillermo Ochoa?

Francisco Guillermo Ochoa Magaña, mejor conocido como Guillermo Ochoa o Memo Ochoa, es un futbolista mexicano profesional, considerado uno de los mejores porteros de México y la CONCACAF, por ende uno de los más reconocidos a nivel nacional.

Memo Ochoa ha jugado para clubes en México y Europa; además también formó parte de la Selección Mexicana de fútbol por su trayectoria en Copas del Mundo y competencias internacionales.

No obstante, se convirtió una figura de talla mundial gracias a su fichaje en Europa en 2011 y a sus actuaciones en las Copas del Mundo, como en la de Brasil 2014.

También fue el primer portero mexicano en jugar en Europa y ha sido capitán de la Selección Nacional de México en múltiples ocasiones.

¿Qué edad tiene Guillermo Ochoa?

Guillermo Ochoa nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco, por lo que actualmente tiene actualmente 40 años, manteniéndose activo en el fútbol profesional de alto rendimiento.

¿Guillermo Ochoa tiene esposa?

Guillermo Ochoa está casado con Karla Mora, una modelo e influencer mexicana originaria de Guadalajara con quien contrajo matrimonio el 8 de julio de 2017 en Ibiza, España.

¿Cuál es el signo zodiacal de Guillermo Ochoa?

Al haber nacido un 13 de julio, Guillermo Ochoa pertenece al signo zodiacal de Cáncer al haber nacido entre el 21 de junio y el 22 de julio; este signo es conocido como “los protectores” del zodiaco.

Al ser un signo de Agua y estar regido por la Luna, la personalidad de Cáncer está ligada a las emociones, la intuición y el hogar, siendo estas sus características principales:

Son intuitivos ya que poseen un “sexto sentido” muy desarrollado, pues pueden percibir el estado de ánimo de los demás antes de que lo digan.

Leales y protectores pues para ellos, la familia lo es todo y los defenderán con uñas y dientes.

Son empáticos y cariñosos, excelentes escuchas y suelen ser el “refugio” emocional de sus amigos.

Aunque parezcan suaves por fuera, tienen una determinación de hierro para alcanzar sus metas.

¿Guillermo Ochoa tiene hijos?

Sí, Guillermo Ochoa tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Karla Mora:

Lucciana nacida en 2013 Guillermo nacido en 2015 Karla nacida en 2019

¿Qué estudió Guillermo Ochoa?

Además de su formación futbolística desde la adolescencia en las fuerzas básicas del Club América, se sabe que Guillermo Ochoa estudió la carrera de Administración de Negocios en instituciones como la Universidad Anáhuac, bajo programas para deportistas.

Guillermo Ochoa completó un programa de Gestión del Fútbol (Football Management Degree) en línea en el Johan Cruyff Institute y cuenta con el título de Director Técnico.

¿En qué ha trabajado Guillermo Ochoa?

La carrera profesional de Guillermo Ochoa se ha centrado principalmente en el fútbol, donde ha militado en diversos clubes como:

Club América en México desde el 2004 en donde debutó y tuvo dos etapas.

AC Ajaccio de Francia, siendo su debut en la liga europea

Málaga CF y Granada CF de España

Standard de Lieja de Bélgica en Donde ganó una Copa de Bélgica.

US Salernitana de Italia, destacando en la Serie A a una edad avanzada.

AVS Futebol SAD de Portugal, siendo este su club más reciente en el fútbol europeo.

Representante de la Selección Mexicana en múltiples Copas del Mundo como en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022.

Además de ser futbolista, Guillermo Ochoa se ha convertido en un empresario e inversionista, participado en negocios de bienes raíces y es socio de la empresa de autos seminuevos Kavak.

También ha protagonizado múltiples anuncios de marcas globales como Nike y empresas de tecnología, ha participado en portadas internacionales como en los juegos FIFA y ayudó a fundar la Asociación Mexicana de Futbolistas.