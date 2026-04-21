Rafael Márquez es un exjugador y ahora entrenador mexicano, elegido para dirigir a México después del Mundial 2026.
¿Quién es Rafael Márquez?
Rafael Márquez es un entrenador mexicano que fue un futbolista de clase mundial que jugó en el FC Barcelona y lideró a la Selección Mexicana.
¿Dónde nació Rafael Márquez?
Rafael Márquez nació en Zamora, Michoacán.
¿Qué edad tiene Rafael Márquez?
Rafael Márquez tiene 47 años de edad.
¿Cuándo nació Rafael Márquez?
Rafael Márquez nació el 13 de febrero de 1979.
¿Qué signo zodiacal es Rafael Márquez?
Acuario es el signo zodiacal de Rafael Márquez.
¿Quién es la pareja de Rafael Márquez?
La actual pareja de Rafael Márquez es la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel.
¿Rafael Márquez tiene hijos?
Rafael Márquez tiene tres hijos reconocidos: Santiago, Rafaela y Leonardo.
¿Qué estudió Rafael Márquez?
Rafael Márquez obtuvo licencias UEFA y combinó sus inicios futbolísticos con estudios en el Colegio Francisco I. Madero en Guadalajara. Tras su retiro, se especializó en gestión deportiva y dirección técnica.
¿Cuándo debutó como entrenador Rafael Márquez?
Rafael Márquez debutó como entrenador en 2020.
Logros de Rafael Márquez como jugador
Estos son los principales logros de de Rafael Márquez como jugador de futbol:
- 2 Champions League con FC Barcelona | (2005/06, 2008/09).
- 4 Ligas de España con FC Barcelona | (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10).
- 1 Copa del Rey con FC Barcelona | (2008/09).
- 1 Mundial de Clubes de la FIFA con FC Barcelona | (2009).
- 1 Supercopa de Europa con FC Barcelona | (2009).
- 2 Supercopas de España con FC Barcelona | (2005, 2006).
- 1 Liga de Francia con Mónaco | (1999/00).
- 1 Copa de la Liga de Francia con Mónaco | (2002/03).
- 2 Ligas MX con León | (Apertura 2013, Clausura 2014).
- 1 Copa Confederaciones con Selección Mexicana | (1999).
- 2 Copas Oro con Selección Mexicana | (2003, 2011).
- Balón de Oro de la Copa Confederaciones 1999.
- Incluido en el XI ideal de la Copa Mundial de la FIFA 2002 y 2010.
- Futbolista mexicano del año en 2000, 2001 y 2005.