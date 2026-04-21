Rafael Márquez es un exjugador y ahora entrenador mexicano, elegido para dirigir a México después del Mundial 2026.

¿Quién es Rafael Márquez?

Rafael Márquez es un entrenador mexicano que fue un futbolista de clase mundial que jugó en el FC Barcelona y lideró a la Selección Mexicana.

¿Dónde nació Rafael Márquez?

Rafael Márquez nació en Zamora, Michoacán.

¿Qué edad tiene Rafael Márquez?

Rafael Márquez tiene 47 años de edad.

Rafael Márquez será técnico de México tras el Mundial 2026 (mexsport / David Leah)

¿Cuándo nació Rafael Márquez?

Rafael Márquez nació el 13 de febrero de 1979.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Márquez?

Acuario es el signo zodiacal de Rafael Márquez.

¿Quién es la pareja de Rafael Márquez?

La actual pareja de Rafael Márquez es la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel.

¿Rafael Márquez tiene hijos?

Rafael Márquez tiene tres hijos reconocidos: Santiago, Rafaela y Leonardo.

Rafa Márquez con el FC Barcelona (MEXSPORT/FIROSPORT PHOTO / MEXSPORT)

¿Qué estudió Rafael Márquez?

Rafael Márquez obtuvo licencias UEFA y combinó sus inicios futbolísticos con estudios en el Colegio Francisco I. Madero en Guadalajara. Tras su retiro, se especializó en gestión deportiva y dirección técnica.

¿Cuándo debutó como entrenador Rafael Márquez?

Rafael Márquez debutó como entrenador en 2020.

Logros de Rafael Márquez como jugador

Estos son los principales logros de de Rafael Márquez como jugador de futbol: