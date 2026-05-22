Paul Forat, director de Amazon Music México, contó la historia detrás de Alexis Vega y Javier Aguirre en el video de Grupo Frontera “Un Solo Corazón” para el Mundial 2026.

Luego del lanzamiento en YouTube del clip de Grupo Frontera, lo que más ha destacado es la aparición de Alexis Vega y Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana.

La historia detrás de Alexis Vega y Javier Aguirre en el video “Un solo Corazón” de Grupo Frontera

Alexis Vega se lució en la grabación de “Un Solo Corazón” de Grupo Frontera, ya que delantero de Toluca aparece cantado un par de versos en solitario:

“Oiga mami, después del juego le tengo un party, diga que sí, Usted y yo, qué rico sería festejarlo así" Alexis Vega

En rueda de prensa en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Paul Forat de Amazon Music reveló que el mismo Alexis Vega pidió interpretar un fragmento del tema mundialista.

“Alexis Vega, por ejemplo, decía, ese pedazo me encanta, quiero yo cantarlo. Y se metió al estudio y lo cantaba y lo interpretaba. Israel Reyes también.” Paul Forat de Amazon Music

En el caso de Javier Aguirre y Rafa Márquez al principio se negaron a salir en la grabación, contó Paul Forat.

La historia detrás de Alexis Vega y Javier Aguirre en el video de Grupo Frontera (Captura de video)

No obstante, se las ingeniaron al presentar a los integrantes del cuerpo técnico del Tri con Grupo Frontera, y encender de forma discreta en ese momento tanto la música como las cámaras.

Al final, Rafa Márquez y Javier Aguirre aparecen en el video oficial “Un Solo Corazón” sonriendo con el mejor ánimo y en compañía de Grupo Frontera.

La historia detrás de Alexis Vega y Javier Aguirre en el video de Grupo Frontera (Cortesía)

La historia detrás de Alexis Vega y Javier Aguirre en el video de Grupo Frontera (Cortesía)

De acuerdo con el jefe de Amazon Music para Latinoamérica, la grabación del video con Grupo Frontera y la Selección Mexicana fue “una experiencia increíble”.

Esto pese a los retos que tuvieron que enfrentar al tener solo 1 hora y media de tiempo para grabar y lograr la sinergia de los jugadores de fútbol con la agrupación de regional mexicano.

La historia detrás de Alexis Vega y Javier Aguirre en el video de Grupo Frontera (Cortesía)

La historia detrás de Alexis Vega y Javier Aguirre en el video de Grupo Frontera (Cortesía)

Pese a que los jugadores se mostraron tímidos al principio, que algunos seleccionados ya conocieran a los integrantes de Grupo Frontera ayudó mucho.

Lo que permitió que se contagiaran del ambiente que requería la filmación donde hasta les enseñaron “el pasito de baile” que debían ejecutar en el video musical.