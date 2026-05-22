A tres semanas del Mundial 2026, México jugará un partido amistoso con Ghana en el Estadio Cuauhtémoc donde Grupo Frontera cantará por primera vez para México la canción escrita para la selección.

Un solo corazón es la canción de Grupo Frontera, que es independiente a la canción oficial de la Copa, y que se cantará medio tiempo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla hoy 22 de mayo de 2026.

Grupo Frontera cantará para la Selección Mexicana en el partido México vs Ghana

Hoy se vivirá el partido amistoso entre México y Ghana en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, lo que llevará la sorpresa de Grupo Frontera en el medio tiempo.

Un solo corazón es la canción que Grupo Frontera interpreta para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 para apoyar al equipo mexicano.

Recuerda que el himno oficial está en voz de Shakira, siendo el audio oficial del Mundial 2026.

Por ello, el gobierno de Puebla ha informado que Grupo Frontera se presentará en el medio tiempo del partido de México vs Ghana para comenzar a calentar los ánimos rumbo al Mundial 2026.

Además de Un solo corazón, se espera que la agrupación cante un popurrí de otros de sus éxitos musicales, siendo un show de menos de 15 minutos el que deberán tener.

¿A qué hora tocará Grupo Frontera en el Estadio Cuauhtémoc?

Grupo Frontera será el show de medio tiempo en el Estadio Cuauhtémoc para animar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, siendo que aproximadamente cantará a las 8:45 pm.