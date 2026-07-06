La escena musical se viste de luto. Lauren Bennet, cuya colaboración con LMFAO en la canción “Party Rock Anthem” fue memorable, ha muerto.

El extinto grupo femenino estadounidense, G.R.L., hizo pública la muerte de Lauren Bennett, de 37 años.

Mediante un comunicado publicado en Instagram, la agrupación dedicó nostálgicas palabras a su excompañera, a quien extrañarán y amarán por siempre.

“Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó la vida de muchísimas personas. L a extrañaremos profundamente y la amaremos por siempre. Descansa en paz, querida Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones” G.R.L

Muere Lauren Bennett (@grl / Instagram)

¿De qué murió Lauren Bennett?

En su publicación realizada este 6 de julio de 2026, G.R.L. no reveló la causa de muerte de Lauren Bennett.

Familiares tampoco han dado detalles, por lo que se desconoce si Lauren Bennett padecía alguna enfermedad.

No obstante, seguidores están recordando que la cantante británica en viejas entrevistas habló abiertamente de su lucha personal con la salud emocional y mental, algo que la inspiró a componer canciones sobre el tema.

“Hurricane” es una de canciones más emblemáticas, la cual lanzó durante su carrera en solitario pensando en los problemas de salud mental que vio sufrir a su madre y a una amiga.

Lauren Bennett (@laurenbennett / Instagram)

¿Quién fue Lauren Bennett?

Lauren Bennett fue una cantante y bailarina nacida en Meopham, Kent, condado de Inglaterra. A los 18 años inició su carrera musical junto a la agrupación conocida como Paradiso Girls en 2007.

Estuvo en dicha banda por tres años y después inició su carrera en solitario. Colaboró con CeeLo Green y will.i.am. Con LMFAO lanzó la exitosa canción “Party Rock Anthem”.

Posteriormente se unió a G.R.L, agrupación que se desintegró en 2015. El año anterior, la tragedia golpeó al extinto grupo debido a que Simone Battle, una de sus integrantes, se suicidó a los 25 años de edad.