La noche del 22 de mayo de 2026, el Estadio Cuauhtémoc vibró con la fusión del fútbol y la música regional mexicana de Grupo Frontera durante el partido de la Selección Nacional frente a Ghana.

Ante más de 41 mil aficionados, Grupo Frontera encendió el medio tiempo con “Un solo corazón”, tema creado en alianza entre Amazon, Amazon Music y la Federación Mexicana de Fútbol.

La cumbia, producida por Edgar Barrera, busca unir a los mexicanos bajo un mismo sentimiento rumbo al Mundial 2026, dejando un legado emocional.

Grupo Frontera encendió a la afición en el Estadio Cuauhtémoc

Grupo Frontera fue el encargado de encender los ánimos al interpretar “Un solo corazón”, una pieza que nace de la alianza estratégica entre Amazon, Amazon Music y la Federación Mexicana de Fútbol.

Según Paul Forat, Head of Music en Amazon Music, esta colaboración busca conectar de forma genuina a los fanáticos con sus artistas, yendo más allá de ser un simple servicio digital.

La cumbia bicultural de Grupo Frontera

La elección de Grupo Frontera para este proyecto no fue casualidad; Paul Forat explicó que se debió a su profunda conexión bicultural y al excelente momento que atraviesa su carrera.

Grupo Frontera vive un gran momento en su carrera y tienen una fuerte conexión cultural entre México y Estados Unidos. La comunidad mexicana en ambos países, así como en Centroamérica y Sudamérica, los quiere mucho. Por eso, la combinación nos pareció perfecta. Paul Forat, Head of Music en Amazon Music

La canción, producida por Edgar Barrera, fue descrita como una “cumbia sabrosa” diseñada para unir a los millones de mexicanos bajo un mismo sentimiento, bajo la premisa de que “todos somos México y todos estamos dentro de un solo corazón”.

Durante la presentación en el Estadio Cuauhtémoc, se proyectó el video oficial de la canción, el cual destaca por la participación de figuras emblemáticas del fútbol como Alexis Vega, Guillermo Ochoa, Germán Berterame, Denzell García, Jesús Gallardo, Rafael Márquez, Guillermo “Memote” Martínez y Carlos Acevedo, entre otros.

Según testimonios de la producción, el ritmo fue tan contagioso que los propios jugadores se emocionaron durante la grabación, pidiendo participar activamente en el video.

Más que una canción, “Un solo corazón” es un legado emocional

Para Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, el impacto de “Un solo corazón” trasciende las cifras de crecimiento de la empresa.

Huerta señaló que la música, potenciada por la tecnología, eleva la experiencia del fanático más allá de los 90 minutos del partido, creando un valor intangible de alegría y pertenencia.

El directivo expresó un profundo orgullo al ver que una idea nacida en sus oficinas logró que todo un estadio cantara al unísono.

En 10 años quizá no recuerde cuánto creció Amazon México, pero sí voy a recordar que un estadio entero cantó una canción creada por alguien del equipo con el que trabajé. Esas son las cosas que uno realmente se lleva y valora con el tiempo. Para mí es un orgullo haber sido parte de algo así. Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México

Tras su exitosa aparición en la cancha del Cuauhtémoc, Grupo Frontera se prepara para continuar su estancia en Puebla, donde ofrecerán un concierto completo este 23 de mayo en el Centro Expositor.