Grupo Frontera dio a conocer la nueva canción oficial de la Selección Mexicana para el próximo Mundial 2026, misma melodía se convertirá en el himno del conjunto tricolor para cada uno de los partidos de la Copa del Mundo.

La canción oficial titulada “Un Solo Corazón” de Grupo Frontera y Amazon Music de la Selección Mexicana busca conectar a todo México con su equipo y reivindicar la identidad con el conjunto que dirige Javier Aguirre.

“Un Solo Corazón”, el nuevo himno de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Amazon Music presentaron el nuevo himno de la Selección Mexicana, justo después de que los jugadores se concentraran previo al partido amistoso contra Portugal en la reapertura del Estadio Banorte.

“Ayer, justamente filmamos el video de la canción con ellos. Fue una experiencia única, única de verdad. Es un momento espectacular, los jugadores, en medio de toda la cantidad de cosas que tienen que hacer, cuando les pusimos la canción y les subimos el volumen, solitos empezaron a contagiarse y no hizo falta pedirles mucho. Seguían bailando y la sentían y creo que se identificaron con la canción, fue muy natural verlos convivir con Grupo Frontera”, compartió Paul Forat, head de Amazon Music sobre el nuevo himno de la Selección Mexicana.

Grupo Frontera y Amazon Music presentaron "Un solo corazón" (Elizabeth Flores)

Paul Forat añadió que Grupo Frontera conecta con una gran audiencia alrededor del mundo, por lo que Amazon Music confió en que la nueva canción de la Selección Mexicana conectará con los fans.

La canción fue producida por Edgar Barrera, a quien describió como el productor más importante de Latinoamérica y ganador de innumerables premios Grammy. Gracias a esta colaboración, lograron una “canción espectacular” en cuestión de días, señaló Paul Forat.