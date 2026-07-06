Jorge Suárez es un creador de contenido y nuevo novio de la periodista Paola Rojas, quien también es conocido como ‘Tiburón del Bajío’.

A inicios de julio, Paola Rojas confirmó su noviazgo con Jorge Suárez, a quien conoció investigando un caso de violencia que expuso en su programa.

¿Quién es Jorge Suárez? El novio de Paola Rojas

Jorge Manuel Suárez Azcargota es un empresario, creador de contenido y consultor originario de Jalisco.

Es conocido en redes sociales como ‘Tiburón del Bajío’ y su contenido trata de liderazgo, empoderamiento y economía, así como análisis de negocios.

Jorge Suárez (Instagram/@suarezazcargota)

¿Qué edad tiene Jorge Suárez?

Jorge Suárez nació el 30 de diciembre de 1981, actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jorge Suárez?

Jorge Suárez no está casado, pero es pareja de Paola Rojas; la periodista confirmó la relación en julio de 2026.

Paola Rojas reveló que conoció a Jorge Suárez tras investigar sobre un caso de violencia en contra de una menor, por lo que el creador de contenido le brindó información que presentó en su programa.

Paola Rojas y su novio, Jorge Suárez (Instagram/@suarezazcargota)

¿Qué signo zodiacal es Jorge Suárez?

Jorge Suárez es Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Jorge Suárez?

Se desconoce cuántos hijos tiene Jorge Suárez.

¿Qué estudió Jorge Suárez?

Se desconoce qué estudió Jorge Suárez.

¿En qué ha trabajado Jorge Suárez?

Jorge Suárez es empresario, consultor y creador de contenido; suele hacer videos de liderazgo y análisis financiero.

Su trabajo está enfocado en el desarrollo de proyectos de comunicación institucional y consultorías para el sector privado como para campañas políticas.

Tras crear contenido en redes sociales, Jorge Suárez también ha dado conferencias sobre liderazgo y emprendimiento.