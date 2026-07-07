Las muestras de afecto entre México e Irán que se dieron a lo largo del Mundial 2026, continúan a pesar de las selecciones de ambos países ya fueron eliminadas del certamen.

“México no ha sido eliminado, porque hay victorias que ningún marcador puede borrar” Embajada de Irán en México

Luego de la eliminación del Tri en la fase de octavos de final ante la selección de Inglaterra, la Embajada de Irán resaltó que México no puede ser descalificado.

Incluso, al agradecer la hospitalidad que recibió la selección persa durante su estancia en Tijuana, el organismo diplomático resaltó que ese buen trato nunca se olvidará.

Irán reconoce a México tras eliminación del Mundial 2026

Debido a los conflictos en Medio Oriente, el gobierno de Estados Unidos impuso una serie de medidas de restricción en contra de la selección de Irán durante el Mundial 2026.

Por ello, el combinado iraní tomó la decisión albergarse en Tijuana, México en su paso por el certamen, estancia por la que el equipo e incluso autoridades expresaron su total agradecimiento.

Al continuar con la relación de camaradería por el buen trato que recibió su selección de futbol, la Embajada de Irán en México reaccionó con un amistoso mensaje a la eliminación del Tri.

El mensaje de la Embajada de Irán tras la eliminación de México del Mundial 2026 (@IraninMexico/X)

En la publicación, el organismo diplomático resaltó que pese a caer por un marcador de 3-2 ante Inglaterra, México no ha sido eliminando porque tiene victorias más allá de los marcadores.

Tras la figura retórica que empleó en su frase, la Embajada de Irán en México extendió un profundo agradecimiento por la hospitalidad que recibieron sus futbolistas y cuerpo técnico en México.

Irán promete no olvidar el buen trato a su selección

Al expresar su agradecimiento por lo ocurrido en el Mundial 2026 y la buena experiencia de su selección durante su estancia en Tijuana, la Embajada de Irán en México afirmó que nunca olvidarán la calidez.

En especial, destacó el organismo diplomático, los agradecimientos son para los habitantes de la ciudad de Tijuana de quienes sostuvo, “abrieron sus corazones” a su selección.

Irán parte de Tijuana hacia Los Ángeles para su debut en el Mundial 2026 (GUILLERMO ARIAS / AFP)

Al concluir el mensaje de amistad tras la eliminación de la Selección Mexicana, la Embajada de Irán aseveró que por lo ocurrido, jamás van a olvidad “su hospitalidad y calidez”.