Ecuador sigue sin superar la derrota que le propinó México en el Mundial 2026, luego de que periodista ecuatoriano quisiera quedar bien con el jugador de Inglaterra, Jude Bellingham quien le dio un revés elogiando a la Selección Mexicana.

Luego de que el periodista ecuatoriano Juan Francisco Rueda se desvivió demostrando a Jude Bellingham el apoyo que Ecuador le tenía a Inglaterra para derrotar a México.

“Confía en mí cuando te digo que en Ecuador tuvieron muchos aficionados hoy, los aficionados ecuatorianos los estaban apoyando. Así que, qué cambió de México, del último partido contra Ecuador y Noruega ¿qué pasará con ellos?, ¿ustedes quieren clasificar a semifinales?” Juan Francisco Rueda, periodista ecuatoriano

Sin embargo, la respuesta de Jude Bellingham no dio ningún agradecimiento por el apoyo de Ecuador, pero sí lanzó varios elogios para México.

“Vi a México muy fuerte durante todo el torneo, no creo que haya cambiado nada, fueron amenaza constante con la pelota, en lo profundo de la pelota en el área, tienen jugadores realmente buenos, sabes que los miras y ves un tipo de chicos más pequeños, pero juegan con ese corazón enorme y eso es muy conocido en esta parte del mundo”. Jude Bellingham, jugador de Inglaterra

Jude Bellingham califica como un placer haber jugado con México, el inglés siguió ignorando pregunta de periodista de Ecuador

Tal y como no lo esperaba el periodista de Ecuador, Jude Bellingham siguió ignorando la pregunta para poner a mal a México, por lo que ahora el inglés aseguró que fue un placer haber jugado con la escuadra mexicana y en el Estadio Azteca.

“Así que, como dije antes, fue un placer jugar en un escenario como este, contra un equipo como este, en un país que es tan increíble cuando se trata de fútbol, y luego en la vida en general, así”. Jude Bellingham, jugador de Inglaterra

Palabras con las Jude Bellingham mostró ser un digno contrincante y hasta “elegante” para responder a la tendenciosa pregunta del periodista ecuatoriano.

Ese pndjo queriéndose colgar la medalla por el triunfo de Inglaterra diciéndole a Bellingham que en Ecuador tienen mucho apoyo y Bellingham mandándolo alv y desviviéndose en elogios para México JAJAJAJAJAJA



Los ecuatorianos están quedando como la afición más ardida, arrastrada y… pic.twitter.com/O2XjdYsNoI — Q U E E N (@dimeperra) July 6, 2026

¿México fue un gran obstáculo para Inglaterra? Esto dijo Jude Bellingham a periodista de Ecuador

Para finalizar la respuesta a la pregunta del periodista del Ecuador, el mediocampista Jude Bellingham dejó entrever que México fue un gran obstáculo a vencer por Inglaterra en el Mundial 2026.

Pues previo ahora al partido de cuarto de final con Noruega, Jude Bellingham dijo que se viene “otra prueba difícil”, refrendando sus declaraciones pasadas sobre México que fue un partido complicado.