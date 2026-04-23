Alana Flores encabezará la cartelera de Supernova Génesis 2026 frente a Flor Vigna, un combate que llega con un respaldo especial: el apoyo público de Alexa Grasso, campeona de UFC.

“Lo estás haciendo súper bien. Muchas felicidades Alana, con todo” Alexa Grasso, peleadora UFC

A través de redes sociales, la peleadora mexicana Alexa Grasso envió un mensaje de ánimo a Alana Flores, quien respondió con admiración y gratitud.

El gesto revitalizó a la influencer y peleadora rumbo al reto estelar de Supernova Génesis 2026 del domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, donde buscará consolidar su lugar en el espectáculo de lucha.

¿Qué mensaje le envió Alexa Grasso a Alana Flores rumbo a Supernova Génesis 2026?

A través de sus redes sociales, la peleadora de MMA, Alexa Grasso, le envió un mensaje de respaldo a Alana Flores, de cara a su pele ante Flor Vigna, en Supernova Génesis 2026.

Alana Flores no tardó en responder al mensaje de apoyo de Alexa Grasso:

Te admiro muchísimo. Me acabas de llenar de fuerzas y ánimo. Muchísimas gracias. Eres la peleadora más ching…a que tenemos Alana Flores

Alana Flores llegará revitalizada al reto ante Flor Vigna, combate estelar de Supernova Génesis este domingo en la Arena Ciudad de México.

Alana vs Flor Vigna en Supernova Génesis (Netflix)

Hora y canal para ver Supernova Génesis 2026

Supernova Génesis 2026 llega este domingo 26 de abril a la Arena CDMX, con transmisión a partir de las 19 horas a través de Netflix.

Evento: Supernova Génesis

Fecha: Domingo de abril de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena CDMX

Transmisión: Netflix

La cartelera final de Supernova Génesis 2026

La pelea estelar de Supernova Génesis 2026 enfrentará a Alana Flores vs Flor Vigna, mientras que Mario Bautista se medirá con Aaron Mercury y Karely Ruiz ante Kim Shantal.

Peleas Supernova Génesis 2026: