Claudia Sheinbaum encabezó el lunes 8 de junio de 2026 el abanderamiento de la Selección Nacional en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, en la Ciudad de México.

“Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo, y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia al concederles el honor de ponerla en sus manos? La patria confía en que como buenos mexicanos sabrán cumplir su protesta por el bien del pueblo y la nación” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En la ceremonia, entregó la bandera a Guillermo Ochoa, quien junto a sus compañeros se comprometió a defenderla con lealtad y constancia en el Mundial 2026.

“Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de México destacó la responsabilidad de los 26 futbolistas convocados y les dio palabras de aliento rumbo al torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Sheinbaum abandera al Tri en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Sheinbaum abandera al Tri en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026

Sheinbaum abanderó al Tri en la cuenta regresiva hacia la inauguración del Mundial 2026, evento deportivo que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio teniendo como sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

Como parte de las actividades protocolarias, la mandataria -de 63 años de edad- confió la bandera mexicana a Guillermo Ochoa, representante de la Selección Nacional; éstos se comprometieron a honrarla y defenderla con lealtad y constancia.

Posteriormente, la presidenta de México dio palabras de aliento y motivación a los futbolistas convocados que hoy tiene una gran responsabilidad sobre su espalda:

Finalmente, deseó lo mejor a los 26 futbolistas que competirán por la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ellos son: