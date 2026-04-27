La pelea estelar de Supernova Génesis 2026 dejó un giro inesperado: Alana Flores perdió el invicto ante Flor Vigna tras cuatro intensos rounds en la Arena CDMX.

La derrota no solo marcó el retiro de Flores del boxeo semiprofesional, sino que también desató la celebración de Gala Montes, quien se volvió viral al brincar de alegría y compartir en redes frases como “El Karma es elegante”.

“El Karma es elegante. Me gustan los finales felices” Gala Montes, actriz

La efusiva reacción de Gala Montes reavivó la rivalidad con Alana, recordando el enfrentamiento previo en Supernova Orígenes.

¿Cuál fue la reacción de Gala Montes tras la derrota de Alana Flores?

Gala Montes, quien fue parte del primer evento de Supernova, celebró con evidente alegría la derrota de Alana Flores, quien fue su rival en el evento Orígenes del citado concepto.

La actriz Gala Montes no pudo ocultar su emoción tras ver caer a Alana Flores, quien tras la derrota anunció su retiro del boxeo semiprofesional que se practica en Supernova.

“El Karma es elegante. Me gustan los finales felices”, escribió Gala Montes en su cuenta de Instagram.

La reacción de Gala Montes fue captada por los asistentes a Supernova Génesis 20262 en la Arena Ciudad de México, y los videos comenzaron a circular en las redes sociales.

Festejo de Gala Montes (@Gala Montes)

La rivalidad entre Gala Montes y Alana Flores

El festejo de Gala Montes ante la derrota de Alana Flores, aviva la rivalidad que mantienen desde hace tiempo con enfrentamiento previos dentro y fuera del ring.

La reacción de Gala Montes fue todo, menos discreta. Una celebración tan efusiva como si fuera ella la que hubiera ganado el combate.

Cabe recordar que en el 2025, Alana Flores derrotó a Gala Montes en Supernova Orígenes, afrenta que dejó marcada a la perdedora.