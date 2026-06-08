Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí nacido el 6 de junio de 1992, enfrenta problemas migratorios que podrían dejarlo fuera del Mundial 2026.

Reconocido por la FIFA como el mejor árbitro africano de 2025, Artan ha destacado en eliminatorias de la Copa del Mundo, la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones de la CAF.

Su participación más relevante fue en la Copa Mundial Sub-20 de Chile en 2025.

La situación migratoria amenaza con frenar su consolidación en la máxima competencia internacional.

Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalí (Especial )

¿Quién es Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí?

Nacido el 6 de junio de 1992, Omar Abdulkadir Artan es árbitro somalí, conocido por ser el mejor árbitro de África de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) del 2025, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA siglas por su nombre en francés).

Y que ante su participación en el Mundial 2026, por problemas migratorios, el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan estaría quedando fuera de la competición deportiva del fútbol.

¿Qué edad tiene Omar Abdulkadir Artan?

Omar Abdulkadir Artan tiene 34 años de edad.

¿Quién es la pareja de Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí?

No se tiene información sobre la situación sentimental en pareja del árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan.

¿De qué signo zodiacal es Omar Abdulkadir Artan?

Géminis es el signo zodiacal al que pertenece Omar Abdulkadir Artan.

¿Cuántos hijos tiene Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí?

Se desconoce si tiene o no hijos el árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan.

¿Qué estudió Omar Abdulkadir Artan?

Se desconoce el grado de estudios académicos de Omar Abdulkadir Artan, sin embargo que participó en programas especializados de capacitación técnica, física y mental de la FIFA y de la CAF.

¿En qué ha trabajado Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí?

El historial laboral de Omar Abdulkadir Artan se destaca por ser un árbitro somalí de la FIFA, carrera que comenzó pitando en partidos de categorías regionales y de la Primera División de Somalia.

Entre los más destacado del árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan a partir de 2018 tras participa en el arbitraje de partidos de eliminatorias africanas para la Copa del Mundo, así como de la Copa Africana de Naciones (AFCON) y la Liga de Campeones de la CAF.

Hasta ahora, el trabajo más importante de Omar Abdulkadir Artan como árbitro ha sido en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile.

Omar Abdulkadir Artan, el árbitro somalí que quedaría fuera del Mundial 2026 tras negarle Estados Unidos la entrada

En medio de la emoción por la gran fiesta del fútbol, la participación del árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan en el Mundial 2026 quedaría frustrada.

Luego de que Estados Unidos le negara la entrada al país al árbitro somalí, Omar Abdulkadir Artan, tras problemas previos para obtener la documentación necesaria.

Hasta ahora la situación no tiene una resolución oficial, pues la FIFA no ha emitido algún comunicado al respecto.

Lo que frustrara el hito que Omar Abdulkadir Artan hubiera impuesto como el primer árbitro de Somalia en acudir a un Mundial.