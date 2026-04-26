Previo a su combate ante Flor Vigna en Supernova Génesis, Alana Flores agradeció a su equipo de trabajo, a las personas que la han apoyado y por supuesto que en este apartado no podía faltar su novio, el futbolista de Club América, Sebastián Cáceres.

Alana Flores aprovechó los micrófonos y con un tono muy emotivo le dedicó unas palabras a Sebastián Cáceres, quien se encontraba concentrado con Club América previo al choque ante Atlas de la Jornada 17.

El mensaje de la influencer mexicana pronto causó revuelo en redes sociales, pues llamó a Cáceres, “hermoso y precioso novio.

El mensaje de Alana Flores a Sebastián Cáceres previo a su combate en Supernova Génesis

Hoy domingo 26 de abril, Alana Flores subirá al ring para enfrentar a Flor Vigna. En medio de la gran expectativa por el combate, la influencer mexicana le envió un mensaje a su novio Sebastián Cáceres, futbolista uruguayo que milita en Club América.

“A mi hermoso y precioso novio, que seguramente me está viendo ahorita desde la concentración porque hoy juega su equipo”, dijo Alana Flores en la conferencia previa a su enfrentamiento en Supernova Genesis.

“También quiero darle las gracias a todas las personas buenas que me han apoyado tanto y que han metido las manos al fuego por mí. Sé que la he cag…do, la verdad sí. Soy una persona en constante evolución, estoy aprendiendo, trato siempre de dar lo mejor de mí, mañana no será otro día donde los voy a decepcionar”, agregó la influencer.

“Les prometo que voy a dar todo para que este cinturón se quede en casa y a los que me odian, no tengo mucho que decirles. A veces entre nosotros los mexicanos nos criticamos, pero nunca nos soltamos”, sentenció.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Alana Flores vs Flor Vigna en Supernova Genesis?

La esperada pelea entre Alana Flores y Flor Vigna en Supernova Genesis tendrá lugar este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Supernova Genesis, evento en el que participa la novia de Sebastián Cáceres, Alana Flores, iniciará a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión correrá a cargo de Netflix.