Alana Flores confirmó su retiro del boxeo de exhibición tras caer ante Flor Vigna en Supernova Génesis 2026, evento celebrado el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

La streamer mexicana cerró su palmarés con récord de 4-1, luego de dos años en los que se enamoró de la disciplina.

En un emotivo mensaje, agradeció al boxeo por “darle las ganas de vivir” y explicó que se retira porque el profundo amor que siente por este deporte ahora “le hace daño”.

Alana Flores perdió con Flor Vigna (@supernovaboxing)

¿Por qué se retira del boxeo de exhibición Alana Flores?

Alana Flores se retiró del boxeo de exhibición tras la derrota ante Flor Vigna en Supernova Génesis 2026, cita en la que explicó la razón por la que tomó esa decisión.

La streamer mexicana compartió que, después de dos años en el boxeo ha aprendido que cada persona que vive de ese deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable.

Alana Flores admitió que se enamoró del boxeo porque este llegó para salvar su vida. “Querido boxeo, me diste las ganas de vivir, de sentir y de amarte. Nunca olvidaré lo que conseguí gracias a ti”.

El adiós al boxeo para evitar que le haga daño

Alana Flores decidió “hacerse a un lado del boxeo” porque el amor profundo que siente por esa disciplina ahora “le hace mucho daño”.

“Esta ha sido mi última pelea, pero me voy con el corazón lleno” Alana Flores, streamer mexicana

Así quedó el récord de Alana Flores en el boxeo de exhibición

Después de la derrota ante Flor Vigna en Supernova Génesis 2026, el récord de Alana Flores quedó 4-1 en sus peleas de exhibición de boxeo.

Estas fueron las peleas que tuvo Alana Flores en el boxeo de exhibición: