Alana Flores confirmó su retiro del boxeo de exhibición tras caer ante Flor Vigna en Supernova Génesis 2026, evento celebrado el 26 de abril en la Arena Ciudad de México.
La streamer mexicana cerró su palmarés con récord de 4-1, luego de dos años en los que se enamoró de la disciplina.
En un emotivo mensaje, agradeció al boxeo por “darle las ganas de vivir” y explicó que se retira porque el profundo amor que siente por este deporte ahora “le hace daño”.
¿Por qué se retira del boxeo de exhibición Alana Flores?
Alana Flores se retiró del boxeo de exhibición tras la derrota ante Flor Vigna en Supernova Génesis 2026, cita en la que explicó la razón por la que tomó esa decisión.
La streamer mexicana compartió que, después de dos años en el boxeo ha aprendido que cada persona que vive de ese deporte hace un esfuerzo y sacrificio inimaginable.
Alana Flores admitió que se enamoró del boxeo porque este llegó para salvar su vida. “Querido boxeo, me diste las ganas de vivir, de sentir y de amarte. Nunca olvidaré lo que conseguí gracias a ti”.
El adiós al boxeo para evitar que le haga daño
Alana Flores decidió “hacerse a un lado del boxeo” porque el amor profundo que siente por esa disciplina ahora “le hace mucho daño”.
“Esta ha sido mi última pelea, pero me voy con el corazón lleno”Alana Flores, streamer mexicana
Así quedó el récord de Alana Flores en el boxeo de exhibición
Después de la derrota ante Flor Vigna en Supernova Génesis 2026, el récord de Alana Flores quedó 4-1 en sus peleas de exhibición de boxeo.
Estas fueron las peleas que tuvo Alana Flores en el boxeo de exhibición:
- Supernova Génesis 2026 | Derrota ante Flor Vigna por decisión unánime
- Supernova Orígenes 2025 | Victoria sobre Gala Montes por decisión unánime
- La Velada del Año V 2025 | Triunfo frente a Ari Geli por decisión dividida
- Stream Fighters 3 2024 | Victoria ante Mav por decisión unánime
- La Velada del Año IV 2024 | Triunfo en pareja ante Zeling y Nissaxter