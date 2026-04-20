Supernova Génesis 2026 será una noche en la que el boxeo, la música y el mundo digital se unirán para crear una experiencia distinta, en la Arena Ciudad de México.

Nuevos combates, rivalidades y celebridades llegan al ring para demostrar por qué Supernova se convirtió en un fenómeno mundial.

La edición 2026 contará con 6 combates, en el que participan influencers, streamers y celebridades.

Reglas y formato de Supernova Génesis 2026

Supernova Génesis 2026 no es torneo de boxeo, es decir, no existe eliminación en los combates. Esta conformado por peleas individuales que integran la cartelera.

No existe un reglamento parecido a las ligas profesionales de boxeo, por lo que es más cercano al pugilismo amateur.

El formato de combate es 1 vs 1, dividido en rounds de duración corta, con uso de guantes y protección según nivel de los peleadores.

La victoria se obtiene por nocaut, detención de la pelea o decisión de los jueces.

Supernova Génesis está dividido en:

Combates preliminares

Cartelera principal

Supernova Génesis 2026; domingo 26 de abril, Arena CDMX (ESPECIAL)

Cartelera de Supernova Génesis 2026:

Estos son los combates confirmados en la cartelera principal de Supernova Génesis 2026:

Alana Flores vs Flor Vigna (combate estelar) Mario Bautista vs Aarón Mercury Milica vs Ari Geli El Abraham vs Nando Lupita Villalobos vs Kim Shantal Lonche vs Willito

¿Cuándo y dónde ver Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis llega este domingo 26 de abril a la Arena CDMX, y será transmitido a través Netflix.

La pelea estelar enfrentará a Alana Flores contra Flor Vigna, mientras que Mario Bautista se medirá con Aaron Mercury y Lupita Villalobos con Kim Shantal, entre otros combates que buscan consolidar a Supernova como el show digital del año.