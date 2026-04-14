Supernova Génesis 2026 ha presentado su cartelera oficial con seis duelos confirmados para el 26 de abril en la Arena CDMX.

A continuación, te presentamos las peleas que formarán parte de Supernova Génesis 2026:

Milica vs Ari Geli

El Abraham vs Nando

Lupita Villalobos vs Kim Shantal

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Alana Flores vs Flor Vigna

Lonche de Huevito vs Willito

✨ ¡SUPERNOVA: GENESIS llega a Netflix! ✨

Cuatro enfrentamientos de box donde todo está en juego, grandes estrellas musicales y tus hosts de confianza este 26 de abril EN VIVO, solo en Netflix. 🥊 pic.twitter.com/bKQRcSJwLR — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) April 9, 2026

Supernova Génesis 2026: cuándo y dónde ver el evento

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril del 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede la Arena CDMX.

En caso de que no puedas asistir presencialmente a Supernova Génesis 2026, todos los duelos se podrán seguir a través de la plataforma de Netflix.

Evento: Supernova Génesis 2026

Fecha: Domingo 26 de abril del 2026

Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena CDMX

Transmisión: Netflix

Supernova Génesis 2026: precios y dónde comprar boletos para el evento

Si quieres asistir a Supernova Génesis 2026 tendrás que adquirir tus boletos a través de Superboletos, la única plataforma que se encargará de distribuir las entradas del evento.

El boleto más barato para Supernova Génesis 2026 tiene un costo de $753 mientras que el más caro tiene un valor de $10,968 pesos mexicanos.