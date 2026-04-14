Supernova Génesis 2026 ha presentado su cartelera oficial con seis duelos confirmados para el 26 de abril en la Arena CDMX.
A continuación, te presentamos las peleas que formarán parte de Supernova Génesis 2026:
- Milica vs Ari Geli
- El Abraham vs Nando
- Lupita Villalobos vs Kim Shantal
- Mario Bautista vs Aaron Mercury
- Alana Flores vs Flor Vigna
- Lonche de Huevito vs Willito
Supernova Génesis 2026: cuándo y dónde ver el evento
Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril del 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede la Arena CDMX.
En caso de que no puedas asistir presencialmente a Supernova Génesis 2026, todos los duelos se podrán seguir a través de la plataforma de Netflix.
- Evento: Supernova Génesis 2026
- Fecha: Domingo 26 de abril del 2026
- Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Arena CDMX
- Transmisión: Netflix
Supernova Génesis 2026: precios y dónde comprar boletos para el evento
Si quieres asistir a Supernova Génesis 2026 tendrás que adquirir tus boletos a través de Superboletos, la única plataforma que se encargará de distribuir las entradas del evento.
El boleto más barato para Supernova Génesis 2026 tiene un costo de $753 mientras que el más caro tiene un valor de $10,968 pesos mexicanos.
- Rojo | $10,968
- SP Platino y SP Platino VL | $10,114
- Naranja | $9,626
- SP Oro VL y SP Oro | $8,406
- Amarillo | MXN $5,966
- Pits 1 y 2 (parados) | $4,746
- Zona Sabritas, Elektra, Mercado Libre, Miniso, Banco Azteca, McCormick, Verde, Pepsi, Toyota, Mega, Boing | $4,502
- Cap Diferentes | $2,636
- Azul | $2,636
- Morado | $1,381
- Celeste | $1,004
- Rosa y Rosa VL | $753