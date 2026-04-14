Supernova Génesis 2026 ha presentado su cartelera oficial con seis duelos confirmados para el 26 de abril en la Arena CDMX.

A continuación, te presentamos las peleas que formarán parte de Supernova Génesis 2026:

  • Milica vs Ari Geli
  • El Abraham vs Nando
  • Lupita Villalobos vs Kim Shantal
  • Mario Bautista vs Aaron Mercury
  • Alana Flores vs Flor Vigna
  • Lonche de Huevito vs Willito

Supernova Génesis 2026: cuándo y dónde ver el evento

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de abril del 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede la Arena CDMX.

En caso de que no puedas asistir presencialmente a Supernova Génesis 2026, todos los duelos se podrán seguir a través de la plataforma de Netflix.

  • Evento: Supernova Génesis 2026
  • Fecha: Domingo 26 de abril del 2026
  • Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Arena CDMX
  • Transmisión: Netflix

Supernova Génesis 2026: precios y dónde comprar boletos para el evento

Si quieres asistir a Supernova Génesis 2026 tendrás que adquirir tus boletos a través de Superboletos, la única plataforma que se encargará de distribuir las entradas del evento.

El boleto más barato para Supernova Génesis 2026 tiene un costo de $753 mientras que el más caro tiene un valor de $10,968 pesos mexicanos.

  • Rojo | $10,968
  • SP Platino y SP Platino VL | $10,114
  • Naranja | $9,626
  • SP Oro VL y SP Oro | $8,406
  • Amarillo | MXN $5,966
  • Pits 1 y 2 (parados) | $4,746
  • Zona Sabritas, Elektra, Mercado Libre, Miniso, Banco Azteca, McCormick, Verde, Pepsi, Toyota, Mega, Boing | $4,502
  • Cap Diferentes | $2,636
  • Azul | $2,636
  • Morado | $1,381
  • Celeste | $1,004
  • Rosa y Rosa VL | $753