Es oficial: la pelea de box entre Alana Flores y Samadhi Zendejas, programada para el espectáculo deportivo Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México, ha sido cancelada.

Supernova Génesis 2026, junto al Consejo Mundial de Boxeo, señalaron falta de disciplina, profesionalismo y respeto mutuo como motivos de la suspensión.

El desacuerdo en el peso pactado de 55 kg fue determinante, pues ninguna de las peleadoras cumplió con lo acordado.

Mientras Samadhi Zendejas queda fuera del evento, Alana Flores continuará y se busca un nuevo rival.

Motivos de la cancelación de la pelea de box entre Alana Flores y Zamadhi Zendejas

En el escrito se culpa a Samadhi Zendejas, de 31 años de edad, de la cancelación de la pelea de box con Alana Flores, la cual se llevaría a cabo en Supernova Génesis, el 26 de abril de este 2026.

”El combate pactado contra Samadhi Zendejas no se llevará a cabo tras la decisión de esta última de retirarse” Comunicado Supernova Boxing

Samadhi Zendejas y Alana Flores (Agencia México)

De acuerdo con los organizadores, no se cumplió con:

Disciplina

Profesionalismo

Respeto mutuo.

Pese a no ser un encuentro de box profesional, Alana Flores, de 25 años de edad, no logró ponerse de acuerdo con su contrincante en el peso.

Profesionalmente ha llegado a permitirse un máximo de diferencia de 10 kilos; sin embargo, al ser un espectáculo, las peleadoras acordaron pesar 55Kg el día de su encuentro.

En la primera etapa de la negociación, Alana Flores pesaba 50.7 kg, mientras que la báscula de Samadhi Zendejas marcó 57.8kg.

Buscando un punto medio viable, Alana Flores propuso un peso de 53Kg; por su parte, Samadhi Zendejas, solicitó que fueran 56Kg. Finalmente se quedó en 55Kg.

Los organizadores de Supernova Génesis 2026 dieron por hecho que las peleadoras harían lo propio para bajar o subir de peso, pero no fue así.

Hace unos días, la actriz canceló su presentación; no obstante, cortó comunicación con su contrincante y con los organizadores por lo que fue imposible renegociar términos.

“Desafortunadamente, no solo encontramos una negativa a negociar, sino que nos enfrentamos a un silencio absoluto y a la interrupción total de la comunicación por parte del equipo de Samadhi, enterándonos de su baja definitiva por vías no oficiales” Comunicado Supernova Boxing

Comunicado Supernova Boxing (@edendorantes1 / Instagram)

Samadhi Zendejas queda fuera de Supernova Génesis 2026, pero Alana Flores, no

Además de pedir disculpa a la audiencia, quienes querían ver a Samadhi Zendejas y Alana Flores, dejándolo todo en el ring, se informa que ésta última continúa en el evento.

Alana Flores revela el motivo por el que Samadhi Zendejas renunció a Supernova Génesis (Michelle Rojas )

Organizadores de Supernova Génesis 2026 dicen estar buscando un “rival digno“ para Alana Flores, quien se rehusa a quitarse los guantes.

“Ustedes merecen a dos contrincantes que se tomen en serio el ring. Por ello, anunciamos que ya estamos trabajando activamente para encontrar un rival digno: alguien que esté a la altura del desafío, que comparta los valor deportivos de Alana y que tenga la valentía de cumplir hasta el final“ Comunicado Comunicado Supernova Boxing

De momento no suena ningún nombre para el gran desafío de box y es que Alana Flores lleva entrenándose semanas por lo que igualar su condición, pero sobre todo el peso, es complicado.

Por otra parte, se espera que en los próximos días, Samadhi Zendejas hablé de su retiro del espectáculo que se realizará en Arena Ciudad de México.