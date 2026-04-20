Supernova Génesis 2026 se realizará este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, y los precios de los boletos van de los $753 pesos a más de $10 mil pesos, entradas que están disponibles a través de Superboletos.

Precios boletos Supernova Génesis 2026:

Zona Roja (Ring Side): $10,968 pesos

Platino/Platino: $10,114 pesos

Zona Naranja: $9,626 pesos

Zona Oro: $8,406 pesos

Pits (De pie): $4,746 pesos

Zona Azul/Morada/Rosa: Desde $753 a $2,636 pesos

Supernova Génesis 2026; domingo 26 de abril, Arena CDMX (ESPECIAL)

Precios de los boletos de Supernova Génesis 2026

Los precios del evento Supernova Génesis 2026 van desde los $753 pesos hasta más de $10 mil pesos.

El evento ha despertado gran interés y prácticamente se han vendido la mayoría de los boletos puestos a la venta.

¿Dónde comprar los boletos para Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis llega este domingo 26 de abril a la Arena CDMX, reuniendo a reconocidos influencers sobre el ring.

Los boletos disponibles pueden adquirirse a través de la plataforma Superboletos.

Supernova Génesis 2026: Hora y canal para ver el evento entre influencers

Supernova Génesis 2026 será el domingo 26 de abril a las 17 horas, y será transmitido por streaming de Netflix. No tendrá transmisión en televisión abierta ni de paga.

Evento: Supernova Génesis 2026

Fecha: Domingo 26 de abril

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arena Ciudad de México

Transmisión: Netflix

Alana vs Flor Vigna: pelea estelar confirmada en Supernova Génesis (Michelle Rojas)

Protagonistas del evento Supernova Génesis 2026

Las peleas de Supernova Génesis 2026 ya están confirmados, con la participación de Alana Flores, Milica Mario Bautista, Flor Vigna, Aaron Mercury, Lupita Villalobos, entre otros.

Cartelera Supernova Génesis 2026: